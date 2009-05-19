Дизайн. Любые работы, связаннвые с последующей печатью.

Любые работы, связанные с последующей печатью или другим использованием макетов, сделанных в графических программах. Умею рисовать от руки. Стаж работы дизайнером - 10 лет.

Веб (осваиваю не так давно):

http://rpg.nsk.ru/texts/rikon/ - сайт фестиваля РИ-Кон. 2007 г.

http://rpg.nsk.ru/kuznica - сайт кузнечной мастерской. 2008 г.