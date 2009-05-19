Дизайн. Любые работы, связаннвые с последующей печатью.
Любые работы, связанные с последующей печатью или другим использованием макетов, сделанных в графических программах. Умею рисовать от руки. Стаж работы дизайнером - 10 лет.
Веб (осваиваю не так давно):
http://rpg.nsk.ru/texts/rikon/ - сайт фестиваля РИ-Кон. 2007 г.
http://rpg.nsk.ru/kuznica - сайт кузнечной мастерской. 2008 г.
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Портфолио
- Плакат "Работа сегодня"303 просмотра
- Поздравительный сертификат1915 просмотров