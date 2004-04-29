kvitneva2904

Графический дизайне
Являюсь профессиональным дизайнером в таких областях веб-дизайна. Проходила курсы на Udemy для обучения навыком которые сейчас имеются. Вообще вся работа началась с 2014 года, изначально я проходила стажировку в небольших компаниях (есть компании которые предлагают вместе со стажировкой также и обучение новых навыко).
После этого я начала самостоятельно искать небольшие проекты где и получила большую часть опыта который имею сейчас.
Вот список услуг которые я предоставляю:
Разработка веб дизайна для лендингов (Figma/Photoshop)
UI/UX
Адаптивный дизайн для веба
Дизайн баннеров/визиток и т.п.
Прошу посмотреть моё портофолио для лучшего понимания того что я умею в качестве исполнителя.