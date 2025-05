Команда профессиональных веб разработчиков

Мы команда разработчиков из России. Разрабатываем сложные, нестандартные проекты последние 8 лет. Много работали с заказчиками из России, Европы и США.

Наша команда состоит из профессионалов высокого уровня, все выпускники технических вузов: Moscow Institue of physics and technology (MIPT), Moscow State University, Moscow State Technical University named after Bauman (MSTU).

Мы любим сложные нестандартные задачи, которые требуют погружения в предметную область заказчика и изучение требований, также мы умеем быстро выполнять стандартные задачи.

При решении задач исходим из бизнесс требований заказчика: разработка с учетом бюджета на базе готовых решений, разработка с нуля, доработка текущего решения в ограниченные сроки.

Наш подход к работе над проектом:

1. Уточнение требований

2. Анализ требований, предложение решения

3. Постановка задачи.

4. Разбиение задачи на части (RoadMap)

5. Демонстрация промежуточных итогов / Внесение изменений

6. Результат

Технологии, которые мы используем:

Python, Flask/Django, Javascript, PHP, Ajax, Postgresql, Mysql, Mongo, Aerospike, Node.js, Angular.jsМы являемся экспертами в следующих областях:

1. E-commerce

2. AdTech (RTB, DSP, SSP, DMP)

3. Wordpress

4. Lead Generation solutions