Мы команда разработчиков из России. Разрабатываем сложные, нестандартные проекты последние 8 лет. Много работали с заказчиками из России, Европы и США.
Наша команда состоит из профессионалов высокого уровня, все выпускники технических вузов: Moscow Institue of physics and technology (MIPT), Moscow State University, Moscow State Technical University named after Bauman (MSTU).
Мы любим сложные нестандартные задачи, которые требуют погружения в предметную область заказчика и изучение требований, также мы умеем быстро выполнять стандартные задачи.
При решении задач исходим из бизнесс требований заказчика: разработка с учетом бюджета на базе готовых решений, разработка с нуля, доработка текущего решения в ограниченные сроки.
Наш подход к работе над проектом:
1. Уточнение требований
2. Анализ требований, предложение решения
3. Постановка задачи.
4. Разбиение задачи на части (RoadMap)
5. Демонстрация промежуточных итогов / Внесение изменений
6. Результат
Технологии, которые мы используем:
Python, Flask/Django, Javascript, PHP, Ajax, Postgresql, Mysql, Mongo, Aerospike, Node.js, Angular.jsМы являемся экспертами в следующих областях:
1. E-commerce
2. AdTech (RTB, DSP, SSP, DMP)
3. Wordpress
4. Lead Generation solutions