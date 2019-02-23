3D визуализатор

Добро пожаловать! Меня зовут Валентин. Я архитектурный 3д визуализатор/моделер зданий, мебели, интерьеров и прочих 3д продуктов.Специализируюсь в таких областях как:-коммерческая 3д визуализация и моделинг интерьеров, экстерьеров, мебели.-предметная визуализация любого направления.-интерьерные 3д туры 360.Коротко обо мне: Многочисленные проекты от выезда на замеры, перепланировки, дизайна, общение с заказчиком, презентации проектов и их сдачи.Опыт работы более 10 лет.Ссылка на сайт моих работ https://klim000008.myportfolio.com/workконтактный т. +80665832610.