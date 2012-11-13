Разработка клиент-серверных приложений под ключ для операционных систем Windows:
- Анализ требований, подготовка технического задания
- Проектирование баз данных
- Проектирование и разработка интерфейса пользователя
- Разработка сервисов доступа к данным
- Разработка компонентов синхронизации баз данных
- Разграничение прав доступа пользователей
- Разработка отчетов
- Интеграция с 1С и другими учетными системами
- Разработка документации (руководства пользователей, руководства обслуживающего персонала)
- Установка системы на серверах и компьютерах заказчика, настройка сопутствующего программного обеспечения
- Обучение и поддержка пользователей во время эксплуатации
Используемые технологии:
- Microsoft .Net (C#)
- СУБД: SQL Server 2008, MySQL, SQLite и др.
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