Тим-лидер, Менеджер проект, .NET, Базы данных, Клиент-Серверные приложения

Разработка клиент-серверных приложений под ключ для операционных систем Windows:

- Анализ требований, подготовка технического задания

- Проектирование баз данных

- Проектирование и разработка интерфейса пользователя

- Разработка сервисов доступа к данным

- Разработка компонентов синхронизации баз данных

- Разграничение прав доступа пользователей

- Разработка отчетов

- Интеграция с 1С и другими учетными системами

- Разработка документации (руководства пользователей, руководства обслуживающего персонала)

- Установка системы на серверах и компьютерах заказчика, настройка сопутствующего программного обеспечения

- Обучение и поддержка пользователей во время эксплуатации

Используемые технологии:

- Microsoft .Net (C#)

- СУБД: SQL Server 2008, MySQL, SQLite и др.