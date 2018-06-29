Необходимо отрисовать в векторе несколько картинок для слайдера. Тематика банковская структура. Они должны быть в стиле сайта в изометрии. Примеры картинок и сайт приложу к задаче. Для начала делаем один слайд, если все устроит делаем другие. ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Баннеры3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо сверстать и подключить к движку WP мобильную версию сайта. Адрес сайта http://wdprofi.ru Макеты мобильной версии https://yadi.sk/d/KBcVjenb3YbhWKВеб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо сверстать и установить на WP слайдер-заглушку будущего интернет-магазина автомобильных запчастей. Помимо слайдера будут 2 попап окна. Все исходники будут в PSD. Пример слайдера на видео: https://vimeo.com/278536182Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходима верстка из PSD файлов с последующей установкой и настройкой на WP. Есть макеты страниц - https://yadi.sk/d/oFfN3UU-3VZvgT ,еще добавится пара сервисных страниц.HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
7 лет назад
WordPress
Отличный заказчик. Было приятно сотрудничать. Быстрая оплата и всегда на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный исполнитель! Выполнил работу быстро и качественно, оперативно внес все правки. Всегда был на связи, оперативно отвечает на все вопросы. После выполнения основной задачи помог восстановить рухнувший сайт. Рекомендую Игоря как ответственного и опытного исполнителя!
$16
10 баллов
7 лет назад
WordPress
С Игорем было очень приятно работать - коммуникация на высшем уровне, спокойное обращение, адекватные правки, мгновенная оплата. Заплатил в несколько раз больше оговоренной суммы. Побольше бы таких заказчиков! Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Кирилл проявив инициативу разработал и показал заранее предварительный вариант сайта, чем заслужил доверие. В процессе работы все мельчайшие замечания учитывались и переделывались. Вежливое общение. Кирилл всегда был на связи, оперативно отвечал и выполнял правки. За хорошую работу я посчитал нужным оплатить намного больше оговоренной суммы, чем была назначена. Спасибо за хорошо выполненную работу. Будем сотрудничать дальше.
$200
10 баллов
7 лет назад
WordPress
Взаимопонимание, позитив, пунктуальность. Приятно сотрудничать, человек всегда на связи, своевременная оплата, объясняет понятным языком, рекомендую!
Ответный отзыв
Работа была не простая, с множеством не простых моментов, но ребята отнеслись серьезно, все выполнив в срок и в хорошем качестве. Учтены были все пожелания, исправлены недоработки. По каждой проделанной работе высылался подробный отчет. Спасибо за работу, будем сотрудничать дальше.