Кирилл проявив инициативу разработал и показал заранее предварительный вариант сайта, чем заслужил доверие. В процессе работы все мельчайшие замечания учитывались и переделывались. Вежливое общение. Кирилл всегда был на связи, оперативно отвечал и выполнял правки. За хорошую работу я посчитал нужным оплатить намного больше оговоренной суммы, чем была назначена. Спасибо за хорошо выполненную работу. Будем сотрудничать дальше.