Веб-разработчик
Нужен современный адаптивный сайт для бизнеса или персональная страница?
Вы по адресу!
Приветствую, меня зовут Никита.
Мои услуги
Разработка сайтов с технологиями HTML, CSS, React JS, Node JS.
Верстка страниц по шаблону (HTML + CSS + JS)
Разработка сайтов на CMS WordPress.
Посадка сайтов на популярные CMS.
Проработка дизайна и иллюстраций к сайту.
Ваши преимущества в работе со мной
Всегда на связи (> 10 часов в день)
Без предоплаты, все правки бесплатны.
Адекватная и трезвая оценка стоимости проекта.
Сдача проекта происходит в оговорённые с Вами сроки.
Использую только современные решения для сайтов.
Свяжитесь со мной в любое время:
Почта: [email protected]
Тел/WhatsApp/Telegram:+7 (961) 420-22-26
Я против войны в Украине!