kwisay

Никита Арестов kwisay

 
28 летРоссия/Ростов-на-Дону
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Веб-разработчик

Нужен современный адаптивный сайт для бизнеса или персональная страница?

Вы по адресу!

Приветствую, меня зовут Никита.

Мои услуги

  • Разработка сайтов с технологиями HTML, CSS, React JS, Node JS.

  • Верстка страниц по шаблону (HTML + CSS + JS)

  • Разработка сайтов на CMS WordPress.

  • Посадка сайтов на популярные CMS.

  • Проработка дизайна и иллюстраций к сайту.

Ваши преимущества в работе со мной

  • Всегда на связи (> 10 часов в день)

  • Без предоплаты, все правки бесплатны.

  • Адекватная и трезвая оценка стоимости проекта.

  • Сдача проекта происходит в оговорённые с Вами сроки.

  • Использую только современные решения для сайтов.

Свяжитесь со мной в любое время:


Почта:  [email protected]
Тел/WhatsApp/Telegram:+7 (961) 420-22-26

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