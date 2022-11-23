Веб-разработчик

Нужен современный адаптивный сайт для бизнеса или персональная страница?

Вы по адресу!

Приветствую, меня зовут Никита.

Мои услуги

Разработка сайтов с технологиями HTML, CSS, React JS, Node JS.

Верстка страниц по шаблону (HTML + CSS + JS)

Разработка сайтов на CMS WordPress.

Посадка сайтов на популярные CMS.

Проработка дизайна и иллюстраций к сайту.

Ваши преимущества в работе со мной

Всегда на связи (> 10 часов в день)

Без предоплаты, все правки бесплатны.

Адекватная и трезвая оценка стоимости проекта.

Сдача проекта происходит в оговорённые с Вами сроки.

Использую только современные решения для сайтов.

Свяжитесь со мной в любое время:



Почта: [email protected]

Тел/WhatsApp/Telegram:+7 (961) 420-22-26