kyarginski

Направления работы:
Проектирование экспертных, обучающих, информационных систем.
Интеграция различных информационных систем (обмен данными, интерфейсы).
Разработка вебсайтов: PHP/MySQL(Joomla!) и ASP.NET/MSSQL(mojoPortal).
Разработка программ для баз данных по технологии клиент/сервер.
Проектирование интерфейсов взаимодействия с пользователем.
Разработка программного обеспечения для компьютерных сетей.
Крупные проекты:
Система управление отчетностью.
Репозитарий объектов отчетов банка. (Delphi +FastReport+Oracle).
Механизм поиска по списку подозрительных лиц (с учетом процентов совпадения и транслитерации) для отдела финансового мониторинга (Delphi+Oracle).
Система расчета нормативов Н6 (рисков). (Delphi+Java+Oracle).
Автоматизированный программный комплекс "Прием и обработка данных от филиалов.
Прием/обработка/контроль отчетности филиалов банка" (около 100 филиалов).
Механизм базовых классов для создания клиент/серверных приложений коллективом разработчиков (Delphi+Oracle).