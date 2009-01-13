kyarginski

Профессиональный программист

Направления работы:

Проектирование экспертных, обучающих, информационных систем.

Интеграция различных информационных систем (обмен данными, интерфейсы).

Разработка вебсайтов: PHP/MySQL(Joomla!) и ASP.NET/MSSQL(mojoPortal).

Разработка программ для баз данных по технологии клиент/сервер.

Проектирование интерфейсов взаимодействия с пользователем.

Разработка программного обеспечения для компьютерных сетей.

Крупные проекты:

Система управление отчетностью.

Репозитарий объектов отчетов банка. (Delphi +FastReport+Oracle).

Механизм поиска по списку подозрительных лиц (с учетом процентов совпадения и транслитерации) для отдела финансового мониторинга (Delphi+Oracle).

Система расчета нормативов Н6 (рисков). (Delphi+Java+Oracle).

Автоматизированный программный комплекс "Прием и обработка данных от филиалов.

Прием/обработка/контроль отчетности филиалов банка" (около 100 филиалов).

Механизм базовых классов для создания клиент/серверных приложений коллективом разработчиков (Delphi+Oracle).