kybbot

Артём Одийко kybbot

 
25 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Создание сайтов-визиток, корпоративных сайтов, сайтов-каталогов.

Немного о себе:

  • Очень люблю фриланс. Для меня это гораздо больше, чем просто работа.
  • Я постоянно онлайн. У меня очень быстрая обратная связь. Не пропадаю бесследно - при необходимости, обязательно вам отпишу, когда отошел, и когда  вернулся.
  • Работаю качественно. Всегда внимателен к деталям и мелочам.
  • Я всегда адекватно отношусь к правкам и доработкам.
  • Я - узконаправленный специалист и досконально знаю свою работу. Для меня верстка -  это этап развития вашего проекта. Я принимаю участие в развитии вашего ресурса. И безумно этому рад.
  • Всегда настроен на конструктивный диалог.
Работая со мной, вы можете быть уверены, что я:

  • занимаюсь только вашим проектом
  • уложусь точно в срок
  • сверстаю качественно
  • всегда на связи
  • доведу работу до конца
  • отвечу на все ваши вопросы
Что я использую в своей работе:

HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, PHP/MySql .

Верстка делается на основе собственной сборки Gulp+Sass.

Оплату можно осуществить одним из способов:

  • карта ПриватБанк
  • Webmoney
P.S.:  Работаю по предоплате с поэтапной оплатой, финальный платеж всегда остается за вами.

Мои контакты:

Email: [email protected]

Telegram: @dredd_q

Онлайн:

С 9 до 20 по Киеву. 

Выходные: суббота, воскресенье.

Пишите, всегда рад новым знакомствам.

С уважением, Артём.