Создание сайтов-визиток, корпоративных сайтов, сайтов-каталогов.
Немного о себе:
- Очень люблю фриланс. Для меня это гораздо больше, чем просто работа.
- Я постоянно онлайн. У меня очень быстрая обратная связь. Не пропадаю бесследно - при необходимости, обязательно вам отпишу, когда отошел, и когда вернулся.
- Работаю качественно. Всегда внимателен к деталям и мелочам.
- Я всегда адекватно отношусь к правкам и доработкам.
- Я - узконаправленный специалист и досконально знаю свою работу. Для меня верстка - это этап развития вашего проекта. Я принимаю участие в развитии вашего ресурса. И безумно этому рад.
- Всегда настроен на конструктивный диалог.
- занимаюсь только вашим проектом
- уложусь точно в срок
- сверстаю качественно
- всегда на связи
- доведу работу до конца
- отвечу на все ваши вопросы
HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, PHP/MySql .
Верстка делается на основе собственной сборки Gulp+Sass.
Оплату можно осуществить одним из способов:
- карта ПриватБанк
- Webmoney
Мои контакты:
Email: [email protected]
Telegram: @dredd_q
Онлайн:
С 9 до 20 по Киеву.
Выходные: суббота, воскресенье.
Пишите, всегда рад новым знакомствам.
С уважением, Артём.