Создание сайтов-визиток, корпоративных сайтов, сайтов-каталогов.

Немного о себе:

Очень люблю фриланс. Для меня это гораздо больше, чем просто работа.

Я постоянно онлайн. У меня очень быстрая обратная связь. Не пропадаю бесследно - при необходимости, обязательно вам отпишу, когда отошел, и когда вернулся.

Работаю качественно. Всегда внимателен к деталям и мелочам.

Я всегда адекватно отношусь к правкам и доработкам.

Я - узконаправленный специалист и досконально знаю свою работу. Для меня верстка - это этап развития вашего проекта. Я принимаю участие в развитии вашего ресурса. И безумно этому рад.

Всегда настроен на конструктивный диалог.

Работая со мной, вы можете быть уверены, что я:

занимаюсь только вашим проектом

уложусь точно в срок

сверстаю качественно

всегда на связи

доведу работу до конца

отвечу на все ваши вопросы

Что я использую в своей работе:

HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, PHP/MySql .

Верстка делается на основе собственной сборки Gulp+Sass.

Оплату можно осуществить одним из способов:

карта ПриватБанк

Webmoney

P.S.: Работаю по предоплате с поэтапной оплатой, финальный платеж всегда остается за вами.

Мои контакты:

Email: [email protected]

Telegram: @dredd_q

Онлайн:

С 9 до 20 по Киеву.

Выходные: суббота, воскресенье.

Пишите, всегда рад новым знакомствам.

С уважением, Артём.