kybershotnew

$15
Необходимо обновить содержание 3-х страниц сайта - сайт простенький на HTML , просто необходимо перезалить и оформить new тексты. Работы на 15-20 мин MAX
HTML-верстка1 исполнитель
Завершен
11 лет назад
Необходимо обновить содержание 3-х страниц сайта - сайт простенький на HTML , просто необходимо перезалить и оформить new тексты. Работы на 15-20 мин MAX
Скопировать данный сайт ngicreative.com и добавить туда 2 дополнительные вкладки . Так же необходима будет небольшая замена текстов ( тексты уже готовы ) .