kybershotnew

Илья Озеров kybershotnew

 
47 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
xaweleon
Сергей 
34 годаАвстралия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Необходимо обновить контент сайта
Несмотря на непродолжительное сотрудничество остался всем доволен. Оплата была произведена в срок.
Исполнителен, выполнил в срок, знает своё дело, мало текста много результата. сотрудничеством доволен. Рекомендую!
Ответный отзыв