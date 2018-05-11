kycenkadesign

Веб - дизайн по привлекательной цене только для Вас!

Добрый день!

Давайте знакомиться. Меня зовут Виктория и я начинающий web - дизайнер.

В данный момент я прохожу курсы по веб - дизайну, а также самостоятельно изучаю всё то, что так необходимо, чтобы стать настоящим профессионалом в данной области. Я полна идей и мне искренне нравится всё то, что я сейчас делаю. Вы можете обратиться ко мне со своими идеями и предложениями, а я в свою очередь, с огромной радостью постараюсь их реализовать.

Почему со мной выгодно и нужно сотрудничать, даже если я новичок? Всё просто - это демократичные цены и максимум отдачи, ведь я нуждаюсь в отличном портфолио и надеюсь на долгосрочное сотрудничество, т.к мне необходимы довольные и постоянные клиенты.

С радостью Вам помогу и заранее благодарю Вас!

Специализация: Дизайн сайтов, Фирменный стиль, Полиграфический дизайн, Баннеры, Визитки