Севак Сергей
E-mail: [email protected]
Моб. телефон: 80635619195
г. Виноградов, Украина.
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Цель
Не бездельничать в свободное время.
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Деньги пропали - наживешь, время пропало - не вернешь.
- пословица.
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Личные данные
Дата рождения: 20.11.1974
Возраст: 33
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Мы вступаем в различные возрасты нашей жизни, точно
новорожденные, не имея за плечами никакого опыта,
сколько бы нам ни было лет.
- Ф. Ларошфуко
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Навыки работы
- опыт работы на ПК - 6 лет;
- уверенный пользователь программных
продуктов Microsoft Office ( набор текста
в MS Word - скорость набора 160 символа в мин.,
обработка массивов данных в Microsoft Excel,
ведение БД в Microsoft Office Access, начальный
уровень работы в среде MS Visual Basic)
- работа с графическими пакетами;
- изучаю 3D моделирование;
- работа в корпоративной сети ( 2 года работы начальником отдела
автоматизированой системы управления).
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Счастье не в том, чтобы делать всегда, что хочешь,
а в том, чтобы всегда хотеть того, что делаешь.
- Л. Толстой
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Знание языков
украинский, русский.
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Изрекать могут многие - понимают не все.
- Г. Богослов
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Прочее
Для выполнения заказов по вышеперечисленным направлениям имею, в своём распоряжении, 4-6 часов свободного времени ежедневно.
Буду рад быть полезным.