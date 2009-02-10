Севак Сергей

E-mail: [email protected]

Моб. телефон: 80635619195

г. Виноградов, Украина.

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Цель

Не бездельничать в свободное время.

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Деньги пропали - наживешь, время пропало - не вернешь.

- пословица.

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Личные данные

Дата рождения: 20.11.1974

Возраст: 33

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Мы вступаем в различные возрасты нашей жизни, точно

новорожденные, не имея за плечами никакого опыта,

сколько бы нам ни было лет.

- Ф. Ларошфуко

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Навыки работы

- опыт работы на ПК - 6 лет;

- уверенный пользователь программных

продуктов Microsoft Office ( набор текста

в MS Word - скорость набора 160 символа в мин.,

обработка массивов данных в Microsoft Excel,

ведение БД в Microsoft Office Access, начальный

уровень работы в среде MS Visual Basic)

- работа с графическими пакетами;

- изучаю 3D моделирование;

- работа в корпоративной сети ( 2 года работы начальником отдела

автоматизированой системы управления).

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Счастье не в том, чтобы делать всегда, что хочешь,

а в том, чтобы всегда хотеть того, что делаешь.

- Л. Толстой

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Знание языков

украинский, русский.

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Изрекать могут многие - понимают не все.

- Г. Богослов

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Прочее

Для выполнения заказов по вышеперечисленным направлениям имею, в своём распоряжении, 4-6 часов свободного времени ежедневно.

Буду рад быть полезным.