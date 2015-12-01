kym1995

Иван Мищенко kym1995

 
28 летУкраина/Курахово
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Мищенко Иван Александрович

Дата рождения: 21 января 1995 года, возраст: 20 лет.

Семейное положение: не женат

Адрес: Донецкая обл. г. Курахово, ул. Маяковского, д. 4а кв. 27

Телефон: +380953356542, E-mail: [email protected]

Образование:

2012 г. – 2015 г. Приднепровский энергостроительный техникум. Специальность - Обслуживание 

компьютерных систем и сетей.

Опыт работы: отсутствует

Знание языков: украинский, русский

Навыки работы с компьютером

Работаю в программах: MS Office (Word, Exсel, Power Point, Visio), КОМПАС

Личные качества: быстрая обучаемость, ответственность, добросовестность, исполнительность