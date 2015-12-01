Мищенко Иван Александрович
Дата рождения: 21 января 1995 года, возраст: 20 лет.
Семейное положение: не женат
Адрес: Донецкая обл. г. Курахово, ул. Маяковского, д. 4а кв. 27
Телефон: +380953356542, E-mail: [email protected]
Образование:
2012 г. – 2015 г. Приднепровский энергостроительный техникум. Специальность - Обслуживание
компьютерных систем и сетей.
Опыт работы: отсутствует
Знание языков: украинский, русский
Навыки работы с компьютером
Работаю в программах: MS Office (Word, Exсel, Power Point, Visio), КОМПАС
Личные качества: быстрая обучаемость, ответственность, добросовестность, исполнительность