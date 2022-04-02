Здравствуйте, я начинающий Python developer. Изучаю python на протяжении года, стремлюсь к постоянному самосовершенствованию. Готов недорого, а главное, быстро выполнить ваш заказ. Моя основная специализация – telegram боты, но я всегда готов выполнить заказ из других сфер применения языка python, таких как: парсинг, скриптинг, работа с различными БД, автоматизация и т.д. Постараюсь ответить вам на все возникшие в процессе выполнения заказа вопросы.

Список моих достижений и сертификатов:

stepik.org/certificate/78...

stepik.org/certificate/92...

stepik.org/certificate/99...

stepik.org/certificate/58...

stepik.org/certificate/48...

Также есть пример готового телеграм бота:

https://t.me/inst_filters_bot

Instagram filters бот - один из готовых проектов. Он способен обрабатывать изображения, сохранять информацию о пользователях в Mysql database и поддерживает простую админ панель.

Также поддерживается разработка ботов с возможностью:

1) Массовой рассылки сообщений пользователям

2) Регистрации пользователей

3) Поддержки любых документов (фото, видео, аудио, и тд.)

4) Парсинга сайтов

5) Поддержки оплаты

6) Администрирования каналов и проведения в них опросов

7) Ведения статистики внутри группы

8) Диалога с пользователем

9) Сохранения информации в таблицы и датабазы