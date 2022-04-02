Здравствуйте, я начинающий Python developer. Изучаю python на протяжении года, стремлюсь к постоянному самосовершенствованию. Готов недорого, а главное, быстро выполнить ваш заказ. Моя основная специализация – telegram боты, но я всегда готов выполнить заказ из других сфер применения языка python, таких как: парсинг, скриптинг, работа с различными БД, автоматизация и т.д. Постараюсь ответить вам на все возникшие в процессе выполнения заказа вопросы.
Список моих достижений и сертификатов:
Также есть пример готового телеграм бота:
Instagram filters бот - один из готовых проектов. Он способен обрабатывать изображения, сохранять информацию о пользователях в Mysql database и поддерживает простую админ панель.
Также поддерживается разработка ботов с возможностью:
1) Массовой рассылки сообщений пользователям
2) Регистрации пользователей
3) Поддержки любых документов (фото, видео, аудио, и тд.)
4) Парсинга сайтов
5) Поддержки оплаты
6) Администрирования каналов и проведения в них опросов
7) Ведения статистики внутри группы
8) Диалога с пользователем
9) Сохранения информации в таблицы и датабазы