Монтирую с 16 года, активно ушел в эту сферу в 2019
Хорошо знаю AE, premiere, есть небольшой опыт работы в блендере и motion графике
Из долгосрочных заказов монтировал в АЕ видео для Леруа мерлена
Участвовал в монтаже блогов и видео для крупных блогеров ( DAVA, XO team, kikakim, Настя бед барби ) :
xo team:
https://www.youtube.com/watch?v=Cg0AdtiAdkQ
https://www.youtube.com/watch?v=D78sNOKd9JQ
https://www.youtube.com/watch?v=tyvU1x2s6e0
dava:
https://www.youtube.com/watch?v=tBiNax2YlBA
- Портфолио https://disk.yandex.ru/d/aVWqzi83i617uA
Я против войны в Украине!