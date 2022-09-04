kynjyt

Егор kynjyt

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Монтирую с 16 года, активно ушел в эту сферу в 2019

Хорошо знаю AE, premiere, есть небольшой опыт работы в блендере и motion графике

Из долгосрочных заказов монтировал в АЕ видео для Леруа мерлена

Участвовал в монтаже блогов и видео для крупных блогеров ( DAVA, XO team, kikakim, Настя бед барби ) :

xo team:

https://www.youtube.com/watch?v=Cg0AdtiAdkQ

https://www.youtube.com/watch?v=D78sNOKd9JQ

https://www.youtube.com/watch?v=tyvU1x2s6e0

dava:

https://www.youtube.com/watch?v=tBiNax2YlBA

- Портфолио https://disk.yandex.ru/d/aVWqzi83i617uA