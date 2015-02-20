Работаю на совесть.

Буду рад, вашим предложениям. Сделаю все в обещанные сроки, а то есть быстро, качественно и недорого!

Принимаю заказы на:

озвучивание вашего материала

запись аудио материала (книги, аудиорекламы, и прочее.)

копирайт

рерайт

написание стихов, песен (а так же их запись)

Оплата: Webmoney, Приват Банк