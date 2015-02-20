Работаю на совесть.
Буду рад, вашим предложениям. Сделаю все в обещанные сроки, а то есть быстро, качественно и недорого!
Принимаю заказы на:
- озвучивание вашего материала
- запись аудио материала (книги, аудиорекламы, и прочее.)
- копирайт
- рерайт
- написание стихов, песен (а так же их запись)
Стихи, Песни и Проза
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$2/час
от $2
#165
Тестирование сайтов
нет отзывов
$3/час
от $3
#228
Озвучивание
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 часов
#235
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
от $5
#713
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#881
Копирайтинг
нет отзывов
$1.5/час
от $5
#2505