kysok_ov4arkii

Игорь Загвоздкин kysok_ov4arkii

 
26 летРоссия/Калининград
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Создание сайтов на WordPress

Доброго времени суток. Меня зовут Игорь и я занимаюсь созданием сайтов на WordPress

За время владения компьютером я попробовал себя в нескольких направлениях разработки 

  • Игры для мобильников (Java ME, помним, любим, скорбим);
  • приложения под Android;
  • игрушки на C и SDL;
  • трёхмерные игрушки на C# и Xna;
  • двухмерные игрушки с использованием движка PlayRix;
  • трёхмерные игрушки на Python и Blender API;
  • парсинг данных с валютных бирж на C# (ого, мне даже заплатили);
  • брутфорсеры на Delphi (да, то самое программирование мышкой);
  • программирование для микроконтроллеров.
Тем не менее, web взял своё, и теперь я занимаюсь интернет-проектами.
PythonWordPressСайт на WordPressAndroidПриложение для AndroidDelphiJavaПарсинг данных