kysok_ov4arkii

Создание сайтов на WordPress

Доброго времени суток. Меня зовут Игорь и я занимаюсь созданием сайтов на WordPress

За время владения компьютером я попробовал себя в нескольких направлениях разработки

Игры для мобильников (Java ME, помним, любим, скорбим);

приложения под Android;

игрушки на C и SDL;

трёхмерные игрушки на C# и Xna;

двухмерные игрушки с использованием движка PlayRix;

трёхмерные игрушки на Python и Blender API;

парсинг данных с валютных бирж на C# (ого, мне даже заплатили);

брутфорсеры на Delphi (да, то самое программирование мышкой);

программирование для микроконтроллеров.

Тем не менее, web взял своё, и теперь я занимаюсь интернет-проектами.