kysok_ov4arkii

Игорь Загвоздкин kysok_ov4arkiikysok_ov4arkii
26 летРоссия/Калининград
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Создание сайтов на WordPress
Доброго времени суток. Меня зовут Игорь и я занимаюсь созданием сайтов на WordPress
За время владения компьютером я попробовал себя в нескольких направлениях разработки
- Игры для мобильников (Java ME, помним, любим, скорбим);
- приложения под Android;
- игрушки на C и SDL;
- трёхмерные игрушки на C# и Xna;
- двухмерные игрушки с использованием движка PlayRix;
- трёхмерные игрушки на Python и Blender API;
- парсинг данных с валютных бирж на C# (ого, мне даже заплатили);
- брутфорсеры на Delphi (да, то самое программирование мышкой);
- программирование для микроконтроллеров.
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