Электроснабжение/Светодизайн

- 2D проектирование,

- Проектирование наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений;

- Проектирование систем жилых, производственных, общественных зданий и сооружений;

- Проектирование внутреннего и наружного электрического освещения;

- Релейная защита и автоматика(расчет уставок, проверка селективности);

- Проектирование заземления и молниезащиты;

- Проектирование контактных сетей электрического транспорта;

- Разработка проектов организации строительства;

- Создание логотипов,фирменного стиля,

дизайн полиграфических изделий,упаковок.