Электроснабжение/Светодизайн
- 2D проектирование,
- Проектирование наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений;
- Проектирование систем жилых, производственных, общественных зданий и сооружений;
- Проектирование внутреннего и наружного электрического освещения;
- Релейная защита и автоматика(расчет уставок, проверка селективности);
- Проектирование заземления и молниезащиты;
- Проектирование контактных сетей электрического транспорта;
- Разработка проектов организации строительства;
- Создание логотипов,фирменного стиля,
дизайн полиграфических изделий,упаковок.
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Портфолио
- Проект встроенной ТП 2х2500кВА112 просмотров