kznmarat

Марат Даутов kznmarat

 
30 летКазахстан/Алматы
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработка сайта на Python по т.з

    Добрый день. Cайт на python который развернут на облачном сервере. На сервере также происходит генерация картинок и отправка либо на почту, либо в whatsapp. Нужно произвести доработки сайта согласно техническому заданию. Файл с тз прикреплен. Задача срочная, нужно ...

    Python
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Конструктор GIF картинок

    Добрый день. Необходимо сделать функционал конструктора GIF картинок. Сайт должен позволять конструировать статичные и анимированные открытки ( gif) под разные инфоповоды, праздники) с разным текстом, разными картинками и разными айдентиками. Упрощенный пример работы: [url=https://onlinegiftools.com/add-text-to-gif]https://onlinegiftools.com/add-text-to-gif[/url] Всего ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Необходимо разработать gif-конструктор согласно тз

    Всем добрый день.  Необходимо разработать и сверстать gif-конструктор адаптивно.  Ссылка на описание и техническое задание: https://docs.google.com/document/d/1m6ZUaWR3kYvWSidtRtkTkwWcTFyVfe_ZCAxnLtZsAnU/edit?usp=sharing Указывайте свои сроки и бюджеты.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка парсера

    Добрый день. Требуется оценить время и стоимость разработки парсера под каждый сайт по отдельности: Парсинг по бесплатным: [url=https://gorodrabot.ru/]gorodrabot.ru[/url] [url=https://www.domkadrov.ru/]https://www.domkadrov.ru/ https://yandex.ru/uslugi/ [/url]Парсинг по платным: [url=https://hh.ru/]hh.ru[/url] [url=https://www.zarplata.ru/]zarplata.ru[/url] [url=https://www.avito.ru/]avito.ru[/url] [url=https://www.superjob.ru/]superjob.ru[/url] [url=https://careerist.ru/ru]https://careerist.ru/ru[/url] Вот собственно алгоритм: 1. Прога заходит на сайт, авторизуется 2. Выполняем поиск по ключевому слову к примеру бухгалтер с возможностью ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен парсинг вакансий

    Добрый день. Требуется оценить стоимость разработки парсеров по отдельности для сайтов [list=1][*][url=https://gorodrabot.ru/]gorodrabot.ru[/url][*][url=https://www.domkadrov.ru/]https://www.domkadrov.ru/[/url][*][url=https://hh.ru/]hh.ru[/url][*][url=https://www.zarplata.ru/]zarplata.ru[/url][*][url=https://www.avito.ru/]avito.ru[/url][*][url=https://www.superjob.ru/]superjob.ru[/url][*][url=https://careerist.ru/ru]https://careerist.ru/ru[/url][/list] Вот собственно алгоритм: 1. Прога заходит на сайт, авторизуется 2. Выполняем поиск по ключевому слову к примеру бухгалтер с возможностью выбора региона. 3. Получаем те поля которые отобразятся ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо сделать функционал выбора открытки

    Всем привет. Есть карусель открыток. При выборе любой из них, появляется возможность добавить текст поверх картинки, задать ей размеры и отправить на почту в формате jpg Более подробно во вложении

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен разработчик со знанием Netcat CMS

    Всем привет. Нужен разработчик со знанием Netcat CMS. Основная суть работы заключается в написании модуля для сайта. Работа в паре с верстальщиком. Ссылка на сайт: [url=https://biblioteka.shop/]biblioteka.shop/[/url] Ссылка на техническое задание (описание задачи постранично есть в комментариях внизу страницы): [url=https://marvelapp.com/6ih0c78/screen/66577841]marvelapp.com/6ih0c78/scr...[/url] Ссылки с ...

    NetCat
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • На сайте движка Битрикс сломалась форма отправки сообщений

    На сайте движка Битрикс сломалась форма отправки сообщений, сообщения раньше выводились без перезагрузки страницы, сейчас кидает на саму форму. В лс кину адрес сайта.

    БитриксСайт на Битрикс
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать правки в Wordpress

    Есть сайт на Вордпресс, на основной странице выводятся записи при помощи произвольных полей. Так же есть 2 рубрики с постами на главной. При переходе по ссылке поста, нужно чтобы подгружался не последний пост, а текущий. Пишите ваши цены ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нужно написать парсер для Telegram

    Добрый день. Нужно написать парсер для Телеграма. Из основных критериев: 1. Есть несколько групп, необходимо спарсить пользователей (если пользователь присутствует в 2 чатах, то добавлять только 1 запись) с исключающим списков логинов и номеров. 2.  Добавить возможность ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка простого лендинга

    Добрый день. Нужно сверстать простой адаптивный лендинг по готовому мокапу. Дизайн мобильной версии с попапами будет завтра. Интересует ваша цена и сроки.

    Мокап
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
AlexGah
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
4 года назад
Сделать правки в Wordpress
Было приятно поработать с Маратом. Быстрая проверка задания и оплата. Никаких проблем по работе. Все было отлично! Однозначно рекомендую!
Алексей, cделал оперативно и качественно свою работу. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
infernal944
Виталий 
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
24 отзыва(-2)
$20
10 баллов
5 лет назад
Верстка простого лендинга
Рекомендую к сотрудничеству
Виталий, делал нам лендинг. Сделал все в сроки. Были мелкие правки, поправил без проблем. Были вопросы, находился на связи. Так что рекомендую к сотрудничеству данного фрилансера.
Ответный отзыв