Добрый день. Cайт на python который развернут на облачном сервере. На сервере также происходит генерация картинок и отправка либо на почту, либо в whatsapp. Нужно произвести доработки сайта согласно техническому заданию. Файл с тз прикреплен. Задача срочная, нужно ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрытгод назад
Добрый день. Необходимо сделать функционал конструктора GIF картинок. Сайт должен позволять конструировать статичные и анимированные открытки ( gif) под разные инфоповоды, праздники) с разным текстом, разными картинками и разными айдентиками. Упрощенный пример работы: [url=https://onlinegiftools.com/add-text-to-gif]https://onlinegiftools.com/add-text-to-gif[/url] Всего ...Веб-программирование4 заявкиЗакрытгод назад
Всем добрый день. Необходимо разработать и сверстать gif-конструктор адаптивно. Ссылка на описание и техническое задание: https://docs.google.com/document/d/1m6ZUaWR3kYvWSidtRtkTkwWcTFyVfe_ZCAxnLtZsAnU/edit?usp=sharing Указывайте свои сроки и бюджеты.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Добрый день. Требуется оценить время и стоимость разработки парсера под каждый сайт по отдельности: Парсинг по бесплатным: [url=https://gorodrabot.ru/]gorodrabot.ru[/url] [url=https://www.domkadrov.ru/]https://www.domkadrov.ru/ https://yandex.ru/uslugi/ [/url]Парсинг по платным: [url=https://hh.ru/]hh.ru[/url] [url=https://www.zarplata.ru/]zarplata.ru[/url] [url=https://www.avito.ru/]avito.ru[/url] [url=https://www.superjob.ru/]superjob.ru[/url] [url=https://careerist.ru/ru]https://careerist.ru/ru[/url] Вот собственно алгоритм: 1. Прога заходит на сайт, авторизуется 2. Выполняем поиск по ключевому слову к примеру бухгалтер с возможностью ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день. Требуется оценить стоимость разработки парсеров по отдельности для сайтов [list=1][*][url=https://gorodrabot.ru/]gorodrabot.ru[/url][*][url=https://www.domkadrov.ru/]https://www.domkadrov.ru/[/url][*][url=https://hh.ru/]hh.ru[/url][*][url=https://www.zarplata.ru/]zarplata.ru[/url][*][url=https://www.avito.ru/]avito.ru[/url][*][url=https://www.superjob.ru/]superjob.ru[/url][*][url=https://careerist.ru/ru]https://careerist.ru/ru[/url][/list] Вот собственно алгоритм: 1. Прога заходит на сайт, авторизуется 2. Выполняем поиск по ключевому слову к примеру бухгалтер с возможностью выбора региона. 3. Получаем те поля которые отобразятся ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт3 года назад
Всем привет. Есть карусель открыток. При выборе любой из них, появляется возможность добавить текст поверх картинки, задать ей размеры и отправить на почту в формате jpg Более подробно во вложенииВеб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо реализовать функционал личного кабинета. Верстку будет делать другой человек. Техническое задание во вложении. Просьба оценить сроки и стоимость работы.Веб-программирование10 заявокЗакрыт4 года назад
Всем привет. Нужен разработчик со знанием Netcat CMS. Основная суть работы заключается в написании модуля для сайта. Работа в паре с верстальщиком. Ссылка на сайт: [url=https://biblioteka.shop/]biblioteka.shop/[/url] Ссылка на техническое задание (описание задачи постранично есть в комментариях внизу страницы): [url=https://marvelapp.com/6ih0c78/screen/66577841]marvelapp.com/6ih0c78/scr...[/url] Ссылки с ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт4 года назад
На сайте движка Битрикс сломалась форма отправки сообщений, сообщения раньше выводились без перезагрузки страницы, сейчас кидает на саму форму. В лс кину адрес сайта.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт4 года назад
Есть сайт на Вордпресс, на основной странице выводятся записи при помощи произвольных полей. Так же есть 2 рубрики с постами на главной. При переходе по ссылке поста, нужно чтобы подгружался не последний пост, а текущий. Пишите ваши цены ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день. Нужно написать парсер для Телеграма. Из основных критериев: 1. Есть несколько групп, необходимо спарсить пользователей (если пользователь присутствует в 2 чатах, то добавлять только 1 запись) с исключающим списков логинов и номеров. 2. Добавить возможность ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Нужно сверстать простой адаптивный лендинг по готовому мокапу. Дизайн мобильной версии с попапами будет завтра. Интересует ваша цена и сроки.HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад