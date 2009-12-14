Константин Зырянов kzyryanovkzyryanov
35 летРоссия/Новосибирск
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
HTML, PHP, JavaScript, CSS, XML, SQL, C/C++, ActionScript.
3d-дизайн (моделирование персонажей, конструкций, анимация, эффекты, презентации, чертежи (по ГОСТ)); Autocad, 3dsmax, КОМПАС.
Администрирование ОС Windows 2003 Server, FreeBSD.
Производительность и обучаемость высокая.
Настроен в первую очередь на качество работы.
В 2007-м закончил Новосибирский авиационный технический колледж (Самолетостроение).
С 2007-го учусь в НГУ (Новосибирский государственный университет) на факультете информационных технологий.
С 2005 года работа в команде "Zanooda Testing Group", с 2006-го руководство этой группой (теперь уже "Roger's Testing Group"). Один из завершённых проектов "Завтра война".
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Портфолио
- Реблево, резиденция147 просмотров
- Hotshot Films142 просмотра
- Дипломная работа122 просмотра