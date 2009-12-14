HTML, PHP, JavaScript, CSS, XML, SQL, C/C++, ActionScript.

3d-дизайн (моделирование персонажей, конструкций, анимация, эффекты, презентации, чертежи (по ГОСТ)); Autocad, 3dsmax, КОМПАС.

Администрирование ОС Windows 2003 Server, FreeBSD.

Производительность и обучаемость высокая.

Настроен в первую очередь на качество работы.

В 2007-м закончил Новосибирский авиационный технический колледж (Самолетостроение).

С 2007-го учусь в НГУ (Новосибирский государственный университет) на факультете информационных технологий.

С 2005 года работа в команде "Zanooda Testing Group", с 2006-го руководство этой группой (теперь уже "Roger's Testing Group"). Один из завершённых проектов "Завтра война".