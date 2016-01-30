l-c-vitalina

Переводчик (английский)/редактор/корректор

Учусь в Новой Зеландии уже 3 года, где коммуницирую и учусь на английском, поэтому уровень владения языком достаточно высокий. Хорошо понимаю как устную, так и письменную английскую речь (к тому же обладаю отличным знанием не только повседневного английского и сленга, но и официального и академического стилей). Так как учусь в интернациональном колледже, научилась понимать различные акценты и неологизмы разных вариантов английского (не только новозеландский, британский, американкий, но и тайский, китайский, японский, индонезийский, и т.д.). И несмотря на то, что активно русским языком я не пользуюсь более 3-х лет, грамотность и словарный запас стараюсь поддерживать на высоком уровне посредством чтения русской классической литературы. В данный момент я нахожусь в академическом отпуске, поэтому в России буду пребывать ещё год. По запросу могу предоставить рекомендательные письма от лекторов моего учебного заведения так как опыта работы в сфере лингвистики пока нет.