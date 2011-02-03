Тиражирование CD DVD BR дисков высочайшего качества промышленным способом!

Компания L-PRO – крупнейшее предприятие России, которое было основано в 2000 году... Главное направление деятельности Организации – это промышленное тиражирование оптических дисков форматов CD (CD-R), DVD (DVD-R) и Blu-ray (BD), а так же:нанесение Вашего логотипа (изображения) на поверхность диска с помощью офсетной или шелко-трафаретной печати, а также разработка дизайн-макетов, качественные полиграфические услуги, изготовление любого вида упаковки для дисков.

С помощью нашей службы транспортной логистики готовая продукция может быть отправлена практически в любую точку, как на территории России, так и в зарубежные страны.

Уникальный высокотехнологичный комплекс оборудования позволяет производить ежемесячно более 8,5 млн. шт. CD (CD-R), DVD (DVD-R) и Blu-Ray (BD) дисков.

Мы особо тщательно контролируем, чтобы были соблюдены все требования законодательства РФ об авторском праве. Благодаря этому наша компания на протяжении многих лет является надежным партнером, вызывающим доверие и уважение со стороны наших клиентов!

Компания "L-PRO" добилась прекрасных результатов и в сфере Интернет-технологий, постоянно совершенствуя качество своей работы, специализируясь на создании и продвижении сайтов, разработке мультимедиа и флеш-презентаций. Специалистами нашей организации накоплен огромный опыт в раскрутке Интернет-проектов любой степени сложности.

Мы очень рады, что, участвуя в создании мультимедиа-продуктов в сфере высоких технологий, мы как производители CD (CD-R), DVD (DVD-R) и Blu-ray (BD) дисков способствуем интенсивному развитию бизнеса, образования, науки и культуры России.