l1da_louizaJohns

Здравствуйте! Я юрист, закончила с отличием МГУ им. М.В.Ломоносова, имею опыт работы в банке и в бюджетной организации. С удовольствием проконсультирую Вас по любым правовым вопросам.

Что я знаю:

-право интеллектуальной собственности (авторское право, доменные имена, товарные знаки, программы для ЭВМ, пользовательские соглашения и лиц.договоры и т.д);

-корпоративное право (основные корпоративные процедуры ООО и АО, создание/реорганизация/ликвидация);

- гражданское право и процесс;

-международное частное право;

- семейное право (есть опыт выигранных дел)

-трудовое право;

-уголовно-процессуальное право

-защита прав потребителей

Данные сферы в приоритете, но могу разобраться в любых других правовых вопросах.

Что я умею:

-подготовка полных, аргументированных правовых заключений;

-составление договоров;

-написание претензий, исковых заявлений,жалоб, ходатайств, апелляционных жалоб

Владею английским языком, могу составлять документы на нем и вести деловую переписку.