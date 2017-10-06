l1da_louizaJohns

Анастасия l1da_louizaJohnsl1da_louizaJohns
Здравствуйте! Я юрист, закончила с отличием МГУ им. М.В.Ломоносова, имею опыт работы в банке и в бюджетной организации. С удовольствием проконсультирую Вас по любым правовым вопросам.
Что я знаю:
-право интеллектуальной собственности (авторское право, доменные имена, товарные знаки, программы для ЭВМ, пользовательские соглашения и лиц.договоры и т.д);
-корпоративное право (основные корпоративные процедуры ООО и АО, создание/реорганизация/ликвидация);
- гражданское право и процесс;
-международное частное право;
- семейное право (есть опыт выигранных дел)
-трудовое право;
-уголовно-процессуальное право
-защита прав потребителей
Данные сферы в приоритете, но могу разобраться в любых других правовых вопросах.
Что я умею:
-подготовка полных, аргументированных правовых заключений;
-составление договоров;
-написание претензий, исковых заявлений,жалоб, ходатайств, апелляционных жалоб
Владею английским языком, могу составлять документы на нем и вести деловую переписку.