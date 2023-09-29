l3o_akulov

Леонид l3o_akulov

 
38 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Программист Python

Разработка web-приложений, сайтов любой сложности от сайта визитки до интернет магазинов, парсеры и чат боты. Пишу на языке Python с использованием фреймворка Flask, что позволяет обеспечить высокую производительность, гибкость и безопасность для Ваших проектов, чем использование универсальных систем CMS.

Веб-программирование
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$10/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга