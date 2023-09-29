Программист Python

Разработка web-приложений, сайтов любой сложности от сайта визитки до интернет магазинов, парсеры и чат боты. Пишу на языке Python с использованием фреймворка Flask, что позволяет обеспечить высокую производительность, гибкость и безопасность для Ваших проектов, чем использование универсальных систем CMS.