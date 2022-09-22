Интернет - маркетолог мечты

Открою вас миру и помогу раскрутиться.Ищу талантливых клиентов, которые хотят добиться цели и с вами мы это сделаем - главное желание.Помогу в любой нише, будь то раскрутка товара садовой техники, публичного канала или даже музыки. Результат не заставит себя долго ждать при любом случае.Занимаюсь SMM более 5 - ти лет.

Более трёх лет директолог.

Конечно же, есть высшее лбразование в сфере маркетинга.

Мои статьи читало более 1.9 млн человек.В первые дни сотрудничества почувствуете прирост клиентов. В результате, мы с вами повысим результат на 40 - 50%.Будем работать в спокойном, обдуманном и согласованном темпе с вашими пожеланиями.