Постинг объявлений на авито, транскрибация и набор текста
Здравствуйте! Умею и увлекаюсь многим.
Занимаюсь расшифровкой аудио- и видеозаписей: интервью, вебинаров, телефонных звонков.
Перевожу текст со сканированных документов и рукописей в электронные форматы.
Занимаюсь постингом объявлений на сайт авито.
Изучаю закономерности строения веществ, молекул и атомов. Имею высшее образование по специальности "квантовая химия". Закончила музыкальную школу по классу "фортепиано".
Мои приоритеты:
1) Качество;
2) Грамотность;
3) Готовая работа вовремя;
4) Готовность к открытому диалогу;
5) Надежность.