Постинг объявлений на авито, транскрибация и набор текста

Здравствуйте! Умею и увлекаюсь многим.

Занимаюсь расшифровкой аудио- и видеозаписей: интервью, вебинаров, телефонных звонков.

Перевожу текст со сканированных документов и рукописей в электронные форматы.

Занимаюсь постингом объявлений на сайт авито.

Изучаю закономерности строения веществ, молекул и атомов. Имею высшее образование по специальности "квантовая химия". Закончила музыкальную школу по классу "фортепиано".

Мои приоритеты:

1) Качество;

2) Грамотность;

3) Готовая работа вовремя;

4) Готовность к открытому диалогу;

5) Надежность.