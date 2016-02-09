Я могу переводить c английского на русский и наоборот. Я изучала свой родной язык усиленно с репетитором, когда я училась в школе (в течение 8 лет). Английский - это моя страсть! Я изучаю английский язык с детского сада! Я стараюсь узнавать что-то новое каждый день! Я могу перевести статьи, обзоры, резюме, письма и т.д. Могу составлять сложные конструкции, использовать обороты речи. Кроме того, технические тексты для меня привычны, т.к. я сама технарь, с высшим образованием, много приходилось работать с документацией, так что также могу переводить технические тексты.

Я надежный, ответственный и организованный работник.