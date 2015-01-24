Уникальные и интересные видеоролики для вас и ваших близких!

Креативное, интересное видео-лучший подарок дорогим и близким людям!

Вам предлагается создание уникального видеоролика в любом качестве и количестве!

- свадебный фильм

- любовная история (отличный подарок любимым)

- видео в подарок

- репортаж

- реклама

- любые короткометражки

- мероприятия и праздники

- видео-портреты

и многое-многое другое!

Пишу сценарий, снимаю, монтирую. От вас потребуется только поставить задачи того, что вы хотите видеть.

Если Вам нужна помощь какого-то конкретного специалиста: монтажера, режиссера, сценариста или корреспондента, я также могу ее Вам предоставить!

Учитываются любые ваши пожелания!