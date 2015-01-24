Уникальные и интересные видеоролики для вас и ваших близких!
Креативное, интересное видео-лучший подарок дорогим и близким людям!
Вам предлагается создание уникального видеоролика в любом качестве и количестве!
- свадебный фильм
- любовная история (отличный подарок любимым)
- видео в подарок
- репортаж
- реклама
- любые короткометражки
- мероприятия и праздники
- видео-портреты
и многое-многое другое!
Пишу сценарий, снимаю, монтирую. От вас потребуется только поставить задачи того, что вы хотите видеть.
Если Вам нужна помощь какого-то конкретного специалиста: монтажера, режиссера, сценариста или корреспондента, я также могу ее Вам предоставить!
Учитываются любые ваши пожелания!
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