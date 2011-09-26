Работа в программах: Операционные системы, специальные программы (Word, Excel, Outlook, Paint), Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Illustrator, Corel. INTERNET.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ:
С 2004 год - специалист в типографии. Составление каталогов, блокнотов, презентаций.
С 2006г. и до настоящего времени глубокое изучение программы Photoshop. Частная практика. Обработка свадебных, портретных, художественных фотографий, реставрация старых фото на заказ. Обработка кожи, замена цветов, коллаж.
С 2010 работала в рекламном агентстве, должность трафик менеджер. Ведение проектов с момента получения запроса клиента и до конечного результата (отгрузки). Получение макета, контроль за типографией, выполнение отгрузки конечного продукта или его размещение (к примеру размещение рекламы), контроль монтажа. Практика работы с бухгалтерской программой 1С.
С 2011 работа в фото-видео студии. Обработка цифровых фотографий, составление каталогов, меню для ресторанов, рекламные щиты, вывески. Выпускные, свадебные альбомы. Верстка, растровая графика, кадрирование.
Web-дизайнер. Проектирование сайтов, разработка дизайна, верстка. Работа в html. (напр. http://labrados.dp.ua/)
ТРЕНИНГИ:
Навыки качественного обслуживания.
Сервис, ориентированный на продажу.
Эмоциональная компетентность.
Управление опытом клиента.
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА: коммуникабельность, находчивость, умение и желание стремиться профессионального совершенства, самодисциплина, способность принимать нестандартные решения, умение брать на себя ответственность, пунктуальность, умение концентрировать внимание на решении проблем, есть навыки эффективной презентации, имею аналитические качества, стрессоустойчивая, способная к решению конфликтных ситуаций, умею быть командным игроком.
моб: +380632571714
icq: 360130835
skype: t.leskova
email: [email protected]