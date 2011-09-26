Художественная обработка нотографии. Ретуширование. Коллажи. Верстка.

Работа в программах: Операционные системы, специальные программы (Word, Excel, Outlook, Paint), Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Illustrator, Corel. INTERNET.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2004 год - специалист в типографии. Составление каталогов, блокнотов, презентаций.

С 2006г. и до настоящего времени глубокое изучение программы Photoshop. Частная практика. Обработка свадебных, портретных, художественных фотографий, реставрация старых фото на заказ. Обработка кожи, замена цветов, коллаж.

С 2010 работала в рекламном агентстве, должность трафик менеджер. Ведение проектов с момента получения запроса клиента и до конечного результата (отгрузки). Получение макета, контроль за типографией, выполнение отгрузки конечного продукта или его размещение (к примеру размещение рекламы), контроль монтажа. Практика работы с бухгалтерской программой 1С.

С 2011 работа в фото-видео студии. Обработка цифровых фотографий, составление каталогов, меню для ресторанов, рекламные щиты, вывески. Выпускные, свадебные альбомы. Верстка, растровая графика, кадрирование.

Web-дизайнер. Проектирование сайтов, разработка дизайна, верстка. Работа в html. (напр. http://labrados.dp.ua/)

ТРЕНИНГИ:

Навыки качественного обслуживания.

Сервис, ориентированный на продажу.

Эмоциональная компетентность.

Управление опытом клиента.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА: коммуникабельность, находчивость, умение и желание стремиться профессионального совершенства, самодисциплина, способность принимать нестандартные решения, умение брать на себя ответственность, пунктуальность, умение концентрировать внимание на решении проблем, есть навыки эффективной презентации, имею аналитические качества, стрессоустойчивая, способная к решению конфликтных ситуаций, умею быть командным игроком.

моб: +380632571714

icq: 360130835

skype: t.leskova

email: [email protected]

[email protected]