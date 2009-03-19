Цель: Java-разработчик (Java - Developer)

Номер мобильного телефона: 89035965809

E-mail: [email protected]

РЕЗЮМЕ

• Java-разработчик с опытом работы в сферах разработки систем для банковского розничного бизнеса, CRM-систем, систем отчетности, систем документооборота и др.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

• Профессиональная разработка программного обеспечения (написание качественного программного кода, документирование кода, моделирование архитектуры баз данных с использованием специализированного ПО, контроль версий и др.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

Языки программирования и моделирования:

• Java (3,5 года), Borland Delphi 6 - 8 (0,5 года), С++ (0,5 года), UML (0,5 год), JavaScript (2 года).

Технологии программирования и фреймворки:

• Java2SE (3,5 года), Java2EE (Servlet, JSP, EJB 2 года), XSL/XSLT (0,5 года), Spring framework (1 года), WebWork (1 год), Jasper Reports (1 год), JQuery (0,5 года), CSS (1 год), Ajax (1 год), Velocity (2 года), HTML/DHTML (2 года), XML (2 года).

Операционные системы:

• Windows 98/Me/NT/2000/XP (5 лет), Linux (0,5 года).

Базы данных (и библиотеки доступа к БД):

• SQL (3,5 года), Oracle (2 года), MySQL (1,5 год), ODBC (1,5 года), Hibernate framework for Java (2 года).

Прикладное ПО и другие приожения

• MS Office, MS Project, MS Reporting Service, РБС «Инверсия», EGAR Loans, КРОНОС.

ОПЫТ РАБОТЫ

Май 2007 — н.в. Организация АБК «Московский Банк Реконструкции и Развития» (ОАО) (http://www.mbrd.ru).

Должности апреля 2008 – н.в.: ведущий специалист.

мая 2007 – апрель 2008: Специалист.

Проекты • Проект «Вклад+Карта» (антикризисный проект АКБ «МБРР» (ОАО): выдача кредитной карты с льготными условиями в залог депозита), > 50 Пользователей, платформа EGAR Loans (Java EE). Разрабатывала систему, проект сдан.

• Проект «Активные продажи» (выдача кредитных карт клиентам банка, зарекомендовавшим себя ранее в использовании других кредитных продуктов), > 60 Пользователей, платформа EGAR Loans (Java EE). Разрабатывала систему, проект сдан.

• Проект «Кредитные карты (Ligth, MTS)» (выдача кредитных карт клиентам банка), платформа EGAR Loans (Java EE). Разрабатывала систему, проект сдан.

• Другие проекты (информация предоставляется по требованию)

Обязанности • Разработка новых банковских процессов на платформе EGAR Loans, доработки ядра платформы EGAR Loans с использованием Hibernate, Webwork, Spring.

• Проектирование архитектуры базы данных для проекта «Online анкета»

• Веб-разработка на платформе J2EE.

• Планирование архитектуры отдельных модулей разрабатываемых систем вместе с руководителем.

• Разработка сложных статистических отчетов.

• Разработка компонентов интерфейса, пользовательских форм .

• Разработка слоя доступа к данным.

Ноябрь 2005 — Апрель 2007 Организация: ООО «FlyDoc» (http://www.flydoc.ru)

Должности Java разработчик

Проекты • FlyDoc PROFESSIONAL (система управления предприятием).

Обязанности • Разработка на платформе J2SE.

• Планирование архитектуры отдельных модулей разрабатывамой системы.

• Разработка сложных статистических отчетов.

• Разработка компонентов интерфейса, пользовательских форм .

Основные технологии: Java, Jasper Reports, SQL, XML, JDBC

ОБРАЗОВАНИЕ

Сентябрь 2003 — Декабрь 2008 ВУЗ: Московский Государственный Университет Электронной Техники (МИЭТ)

Факультет: Вечерний;

Специальность: Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем;

Квалификация: Инженер.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. ФИО: Сабынин Андрей Александрович, должность: заместитель начальника IT-отдела банка АКБ «МБРР» (ОАО), телефон: +7 (495) 745-98-53 (внутренний 43-90)

2. ФИО: Путятинский Сергей Евгеньевич, должность: старший руководитель проектов компании «Неофлекс», телефон: +7(985)7866484.

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

Английский

• Чтение: Понимание технической документации

• Разговор: Начальный

• Письмо: Начальный

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Курсы «Java 2 Enterprise Edition (J2EE) – базовые технологии платформы J2EE и построение безопасных корпоративных систем» (http://www.interface.ru), Июнь 2008.

Курсы «SL-351-EE5 Разработка бизнес компонентов с использованием технологии Enterprise JavaBeans» в НОУДПО «Институт информационных технологий «АйТи» (http://www.academy.it.ru), Октябрь 2008.

Быстро адаптируюсь к новым средствам и методам разработки ПО‚ к предметной области.

Добросовестна‚ исполнительна‚ коммуникабельна, инициативна‚ целеустремленна, легко обучаюсь‚ разбираюсь в чужом коде.