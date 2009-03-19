Цель: Java-разработчик (Java - Developer)
Номер мобильного телефона: 89035965809
E-mail: [email protected]
РЕЗЮМЕ
• Java-разработчик с опытом работы в сферах разработки систем для банковского розничного бизнеса, CRM-систем, систем отчетности, систем документооборота и др.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
• Профессиональная разработка программного обеспечения (написание качественного программного кода, документирование кода, моделирование архитектуры баз данных с использованием специализированного ПО, контроль версий и др.)
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ
Языки программирования и моделирования:
• Java (3,5 года), Borland Delphi 6 - 8 (0,5 года), С++ (0,5 года), UML (0,5 год), JavaScript (2 года).
Технологии программирования и фреймворки:
• Java2SE (3,5 года), Java2EE (Servlet, JSP, EJB 2 года), XSL/XSLT (0,5 года), Spring framework (1 года), WebWork (1 год), Jasper Reports (1 год), JQuery (0,5 года), CSS (1 год), Ajax (1 год), Velocity (2 года), HTML/DHTML (2 года), XML (2 года).
Операционные системы:
• Windows 98/Me/NT/2000/XP (5 лет), Linux (0,5 года).
Базы данных (и библиотеки доступа к БД):
• SQL (3,5 года), Oracle (2 года), MySQL (1,5 год), ODBC (1,5 года), Hibernate framework for Java (2 года).
Прикладное ПО и другие приожения
• MS Office, MS Project, MS Reporting Service, РБС «Инверсия», EGAR Loans, КРОНОС.
ОПЫТ РАБОТЫ
Май 2007 — н.в. Организация АБК «Московский Банк Реконструкции и Развития» (ОАО) (http://www.mbrd.ru).
Должности апреля 2008 – н.в.: ведущий специалист.
мая 2007 – апрель 2008: Специалист.
Проекты • Проект «Вклад+Карта» (антикризисный проект АКБ «МБРР» (ОАО): выдача кредитной карты с льготными условиями в залог депозита), > 50 Пользователей, платформа EGAR Loans (Java EE). Разрабатывала систему, проект сдан.
• Проект «Активные продажи» (выдача кредитных карт клиентам банка, зарекомендовавшим себя ранее в использовании других кредитных продуктов), > 60 Пользователей, платформа EGAR Loans (Java EE). Разрабатывала систему, проект сдан.
• Проект «Кредитные карты (Ligth, MTS)» (выдача кредитных карт клиентам банка), платформа EGAR Loans (Java EE). Разрабатывала систему, проект сдан.
• Другие проекты (информация предоставляется по требованию)
Обязанности • Разработка новых банковских процессов на платформе EGAR Loans, доработки ядра платформы EGAR Loans с использованием Hibernate, Webwork, Spring.
• Проектирование архитектуры базы данных для проекта «Online анкета»
• Веб-разработка на платформе J2EE.
• Планирование архитектуры отдельных модулей разрабатываемых систем вместе с руководителем.
• Разработка сложных статистических отчетов.
• Разработка компонентов интерфейса, пользовательских форм .
• Разработка слоя доступа к данным.
Ноябрь 2005 — Апрель 2007 Организация: ООО «FlyDoc» (http://www.flydoc.ru)
Должности Java разработчик
Проекты • FlyDoc PROFESSIONAL (система управления предприятием).
Обязанности • Разработка на платформе J2SE.
• Планирование архитектуры отдельных модулей разрабатывамой системы.
• Разработка сложных статистических отчетов.
• Разработка компонентов интерфейса, пользовательских форм .
Основные технологии: Java, Jasper Reports, SQL, XML, JDBC
ОБРАЗОВАНИЕ
Сентябрь 2003 — Декабрь 2008 ВУЗ: Московский Государственный Университет Электронной Техники (МИЭТ)
Факультет: Вечерний;
Специальность: Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем;
Квалификация: Инженер.
РЕКОМЕНДАЦИИ
1. ФИО: Сабынин Андрей Александрович, должность: заместитель начальника IT-отдела банка АКБ «МБРР» (ОАО), телефон: +7 (495) 745-98-53 (внутренний 43-90)
2. ФИО: Путятинский Сергей Евгеньевич, должность: старший руководитель проектов компании «Неофлекс», телефон: +7(985)7866484.
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
Английский
• Чтение: Понимание технической документации
• Разговор: Начальный
• Письмо: Начальный
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Курсы «Java 2 Enterprise Edition (J2EE) – базовые технологии платформы J2EE и построение безопасных корпоративных систем» (http://www.interface.ru), Июнь 2008.
Курсы «SL-351-EE5 Разработка бизнес компонентов с использованием технологии Enterprise JavaBeans» в НОУДПО «Институт информационных технологий «АйТи» (http://www.academy.it.ru), Октябрь 2008.
Быстро адаптируюсь к новым средствам и методам разработки ПО‚ к предметной области.
Добросовестна‚ исполнительна‚ коммуникабельна, инициативна‚ целеустремленна, легко обучаюсь‚ разбираюсь в чужом коде.