Контент любой сложности: качественно и грамотно в сжатые сроки.

Написание статей, обзоров, аналитики (журналистика, публицистика) - профессионально.

Написание текстов, оптимизированных под ключевые фразы.

Написание рекламных (продающих) текстов.

Хорошие навыки по сбору и обработке актуальной информации.

Копирайтер - удаленно с 2010 года. Принимаю заказы при личном контакте с заказчиками, а также работаю на биржах copylancer.ru, TextTrader. Успешно продаюсь на Advego. Корреспондент областного вестника. Пишу статьи на социальные темы.

Умею лаконично и читабельно подавать текст. Умею кратко и понятно излагать мысли.