Контент любой сложности: качественно и грамотно в сжатые сроки.
Написание статей, обзоров, аналитики (журналистика, публицистика) - профессионально.
Написание текстов, оптимизированных под ключевые фразы.
Написание рекламных (продающих) текстов.
Хорошие навыки по сбору и обработке актуальной информации.
Копирайтер - удаленно с 2010 года. Принимаю заказы при личном контакте с заказчиками, а также работаю на биржах copylancer.ru, TextTrader. Успешно продаюсь на Advego. Корреспондент областного вестника. Пишу статьи на социальные темы.
Умею лаконично и читабельно подавать текст. Умею кратко и понятно излагать мысли.
Действие аккаунта приостановлено!
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