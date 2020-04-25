lada_yougova

Веб-дизайнер / верстальщик
Доброго времени суток, дорогой читатель!
Я молодой развивающийся веб-дизайнер и верстальщик. Два год работаю на фрилансе.
Делаю макеты сайтов и лендингов, логотипы и другую графическую работу, а также занимаюсь версткой сайтов, в том числе и адаптивной.
Что я могу:
- Создаю макеты в Фотошопе или фигме
- Графическая работа в Фотошопе или Иллюстраторе
- Доработка дизайна и редизайн
- Верстка + адаптивная верстка (frontend)
- Создание сайта на конструкторе
- Исправление ошибок в работе сайта
- Создание прототипа сайта
- Создание логотипа или баннера, листовок и визиток
Надеюсь, вас заинтересовал мой профиль. Если есть вопросы, пишите в сообщениях или в Вконтакте
( ВКонтакте: https://vk.com/lada19yugova)
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