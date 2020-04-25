lada_yougova

Веб-дизайнер / верстальщик

Доброго времени суток, дорогой читатель!

Я молодой развивающийся веб-дизайнер и верстальщик. Два год работаю на фрилансе.

Делаю макеты сайтов и лендингов, логотипы и другую графическую работу, а также занимаюсь версткой сайтов, в том числе и адаптивной.

Что я могу:

- Создаю макеты в Фотошопе или фигме

- Графическая работа в Фотошопе или Иллюстраторе

- Доработка дизайна и редизайн

- Верстка + адаптивная верстка (frontend)

- Создание сайта на конструкторе

- Исправление ошибок в работе сайта

- Создание прототипа сайта

- Создание логотипа или баннера, листовок и визиток

Надеюсь, вас заинтересовал мой профиль. Если есть вопросы, пишите в сообщениях или в Вконтакте

( ВКонтакте: https://vk.com/lada19yugova)