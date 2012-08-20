Качественные дизайн и верстка печатных изданий, наполнение изданий

Команда профессионалов осуществит качественный дизайн и верстку печатных изданий (журнал, каталог, газета, буклет и др.) их наполнение и печать "под ключ".

Разработка логотипов, макетов визиток, макетов папок, разработка корпоративного стиля. Допечатная подготовка макетов изданий, послепечатные работы с изданиями (книжный переплет, скоба, ламинирование) доставка полиграфической продукции по Украине.

Копирайтинг, написание писем, обращений, новостей, статей, аналитики, лекций, методичек разработки презентаций. Геопозиционирование на картах Google (Google JavaScript API V 3.0). Контент-менеджмент веб-сайтов и интернет магазинов. Разработка ПО.

Перевод с/на польского/русского/украинского языка. Разработка планов туристических маршрутов по Украине. Написание проектов для НПО, написание обращений и ведение переписки с зарубежными партнерами. Продвижение политических сил.

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