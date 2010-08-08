ladunya

Лада ladunya

 
54 годаУкраина/Рубежное
13 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Рисую портреты с фото в цифровом варианте. Фотошоп, планшет.
Photoshop
Портфолио
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Отзывы заказчиков
autogen
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Обработка фото или портрет по фотографии
Работа выполнена в срок и безупречно. Лада отличный фрилансер, приятно было работать. Рекоммендую.
Мне было очень приятно работать с Дмитрием, он доброжелателен, пунктуален, профессионален. Спасибо вам! Была бы рада снова работать вместе с вами.
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