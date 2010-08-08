Рисую портреты с фото в цифровом варианте. Фотошоп, планшет.
Портфолио
- Пила305 просмотров
- Машков в роли Гоцмана572 просмотра
- Без названия296 просмотров
- Хью Лори353 просмотра
- Без названия180 просмотров
- Без названия196 просмотров
- Без названия183 просмотра
- Без названия191 просмотр
- Без названия208 просмотров
- Без названия194 просмотра
- Без названия205 просмотров
- Без названия217 просмотров
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
13 лет назад
Работа выполнена в срок и безупречно. Лада отличный фрилансер, приятно было работать. Рекоммендую.
Ответный отзыв
Мне было очень приятно работать с Дмитрием, он доброжелателен, пунктуален, профессионален. Спасибо вам! Была бы рада снова работать вместе с вами.