Услуги контент-менеджера/фото-редактора/рерайтера. Наполнение сайта контентом – добавление статей, товаров и характеристик к ним, а также поиск тематических фото, редактирование с последующей публикацией на сайте. Опыт работы контент-менеджером/фото-редактором более 3-ти лет.

Контакты:

ICQ: 290199220

e-mail: ladut собачка rambler.ru

РЕЗЮМЕ

Образование высшее

Ярославский Государственный университет, ф-т информатики и вычислительной техники

Проф.навыки: PHP, JavaScript, HTML, MS SQL Server, Adobe Photoshop, 1С.

CMS: Joomla, UMI, 1C Bitrix.

Обучаемость, ответственность, аккуратность, усидчивость.

Опыт работы

http://mega-volt.ru/ (интернет-магазин инструментов)

Наполнение магазина:

- редактирование текста;

- подбор, редактирвоание тематического фото;

- размещение материалов на сайте

http://www.euronato.com/ (интернет-магазин тяжелой автотехники)

Наполнение магазина:

- редактирование текста;

- подбор, редактирование тематического фото;

- размещение материалов на сайте

http://www.redkubik.ru/ (интернет-магазин детских игрушек)

Наполнение магазина:

- редактирование характеристик;

- подбор, редактирование тематического фото;

- размещение материалов на сайте

http://vk.com/bazilliumteatro

Ведение группы в соц. сетях.