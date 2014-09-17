Услуги контент-менеджера/фото-редактора/рерайтера. Наполнение сайта контентом – добавление статей, товаров и характеристик к ним, а также поиск тематических фото, редактирование с последующей публикацией на сайте. Опыт работы контент-менеджером/фото-редактором более 3-ти лет.
Контакты:
ICQ: 290199220
e-mail: ladut собачка rambler.ru
РЕЗЮМЕ
Образование высшее
Ярославский Государственный университет, ф-т информатики и вычислительной техники
Проф.навыки: PHP, JavaScript, HTML, MS SQL Server, Adobe Photoshop, 1С.
CMS: Joomla, UMI, 1C Bitrix.
Обучаемость, ответственность, аккуратность, усидчивость.
Опыт работы
http://mega-volt.ru/ (интернет-магазин инструментов)
Наполнение магазина:
- редактирование текста;
- подбор, редактирвоание тематического фото;
- размещение материалов на сайте
http://www.euronato.com/ (интернет-магазин тяжелой автотехники)
Наполнение магазина:
- редактирование текста;
- подбор, редактирование тематического фото;
- размещение материалов на сайте
http://www.redkubik.ru/ (интернет-магазин детских игрушек)
Наполнение магазина:
- редактирование характеристик;
- подбор, редактирование тематического фото;
- размещение материалов на сайте
Ведение группы в соц. сетях.