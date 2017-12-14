lady-bloknot

Анастасия Воробьева lady-bloknotlady-bloknot
Наполнение любых сайтов. Каталоги товаров, тексты, статьи, SEO-оптимизация, рерайт.
Более 500 успешно завершенных проектов.
Наработан большой опыт копирайтером, контент-менеджером.
Работала с такими группами товаров: бытовая техника, теле-аудио-видеотехника, компьютерная техника, кино, автомобили, мото- и вело-техника, моторные масла, мебель, дома, строительный инструмент, детские товары (игрушки, одежда), плитка, двери, парфюмерия, косметика, торты, другие товары.
Работала и работаю сейчас с такими сайтами:
Новостные порталы, сайты-выставки:
http://pravo812.ru/ - право, юридическая тематика
http://www.obmen.ru/ - недвижимость
http://www.rumenews.com/ - шоубизнес
http://www.maruha-studio.ru/ - тату-искусство
http://www.colady.ru/ - журнал для женщин
http://www.odnadama.ru/ - портал женской тематики
http://www.live-expo.de/ - онлайн-выставки
Продвижение сайтов:
Бизнес:
Электроника, компьютерная и бытовая техника:
http://www.gadgetstyle.com.ua/
http://putty.org.ru/articles.html
Отопительная, водонагревательная техника:
Морская и речная техника:
Строительство, стройматериалы, мебель:
Автомобили, мото-, велотехника:
https://www.mitasuoil.com/ru/ - японский производитель моторных масел
http://www.maxtyre.ru/ - интернет-магазин шин и дисков
http://www.hyundai-solaris.com/
С/х техника, фермерство:
Климатическая техника:
Кассовое оборудование:
Спортивные товары:
Одежда, вещи:
Воспитание, уход за детьми:
Косметика и парфюмерия:
Подарки и сувениры:
http://mail.piro.ru/ - пиротехника
Продукты, правильное питание:
Военная тематика:
Другие сайты:
777-avtomati.com - казино, игровые автоматы
http://www.fredastaire.ru/ - всё о танцах
http://muzo4ka.com/ - музыка
http://ethnomir.ru/ - этнографический парк-музей
http://www.hermesrussia.ru/ - доставка товаров
Создаю любой контент, качественный и уникальный. Работаю быстро, сдаю всё в срок.
В активе высшее образование - "Журналистика", эрудированность, грамотность, широкий кругозор.
Оплата - Webmoney (персональный аттестат на мое имя), Яндекс-деньги, Сбербанк, оплата на расчетный счет либо наличные. 100% предоплата, возможно - частями.
Цена 1000 символов варьируется от 2 до 150 долларов в зависимости от темы, объема и сложности задачи.