lady-bloknot

Контент любой сложности: качественно и грамотно в сжатые сроки.

Наполнение любых сайтов. Каталоги товаров, тексты, статьи, SEO-оптимизация, рерайт.

Более 500 успешно завершенных проектов.

Наработан большой опыт копирайтером, контент-менеджером.

Работала с такими группами товаров: бытовая техника, теле-аудио-видеотехника, компьютерная техника, кино, автомобили, мото- и вело-техника, моторные масла, мебель, дома, строительный инструмент, детские товары (игрушки, одежда), плитка, двери, парфюмерия, косметика, торты, другие товары.

Работала и работаю сейчас с такими сайтами:

Новостные порталы, сайты-выставки:

http://pravo812.ru/ - право, юридическая тематика

http://www.obmen.ru/ - недвижимость

http://www.rumenews.com/ - шоубизнес

http://www.maruha-studio.ru/ - тату-искусство

http://www.colady.ru/ - журнал для женщин

http://www.odnadama.ru/ - портал женской тематики

http://www.live-expo.de/ - онлайн-выставки

Продвижение сайтов:

www.promo-webcom.by

www.active.by

Бизнес:

http://getbiz.ru/

Электроника, компьютерная и бытовая техника:

http://www.gadgetstyle.com.ua/

https://shop.velcom.by/

http://putty.org.ru/articles.html

http://www.alta.by/

http://kirby-service.ru/

http://www.nixstore.ru/

Отопительная, водонагревательная техника:

http://www.bikz.ru/

http://prootopleniedoma.ru/

Морская и речная техника:

http://www.restorannavode.ru/

Строительство, стройматериалы, мебель:

http://sdelaipotolok.ru/

http://www.psservicespb.ru/

http://www.potolky.by/

http://www.dverkadverka.ru/

http://www.dlyasna.ru/

http://kamen-va.ru/

http://www.estelgroup.ru/

http://polisami.ru/

http://profundamentdoma.ru/

http://portalvorot.ru/

http://balkonyokna.ru/

http://www.transstroyauto.ru/

http://italmeb7.ru/

http://zabory-ogrady.ru/

Автомобили, мото-, велотехника:

https://www.mitasuoil.com/ru/ - японский производитель моторных масел

http://www.maxtyre.ru/ - интернет-магазин шин и дисков

http://www.motoeco.ru/

http://www.hyundai-solaris.com/

С/х техника, фермерство:

http://pro-fermu.ru/

http://www.technosector.ru/

Климатическая техника:

http://www.mirclimata.ru/

http://rovex.com.ru/

Кассовое оборудование:

http://kassa-spb.ru/

Спортивные товары:

http://winsport.com.ua/

Одежда, вещи:

http://stilers.ru/

http://danielonline.ru/

Воспитание, уход за детьми:

http://baragozik.ru/

Косметика и парфюмерия:

http://isterika.net/

http://www.y-r.by/

Подарки и сувениры:

http://ffest.ru/

http://mail.piro.ru/ - пиротехника

http://www.handsel.ru/

http://23-f.ru/

Продукты, правильное питание:

http://www.medovik-nn.ru/

http://specialfood.ru/

Военная тематика:

http://chvk-mar.ru/

Другие сайты:

777-avtomati.com - казино, игровые автоматы

http://www.fredastaire.ru/ - всё о танцах

http://muzo4ka.com/ - музыка

http://ethnomir.ru/ - этнографический парк-музей

http://www.hermesrussia.ru/ - доставка товаров

Создаю любой контент, качественный и уникальный. Работаю быстро, сдаю всё в срок.

В активе высшее образование - "Журналистика", эрудированность, грамотность, широкий кругозор.

Оплата - Webmoney (персональный аттестат на мое имя), Яндекс-деньги, Сбербанк, оплата на расчетный счет либо наличные. 100% предоплата, возможно - частями.

Цена 1000 символов варьируется от 2 до 150 долларов в зависимости от темы, объема и сложности задачи.