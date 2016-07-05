Получение вакансии веб-райтера, специалиста по трафику, контент- менеджера, копирайтера, сео-копирайтера, менеджера интернет- проекта, администратора

Умная, трудолюбивая и скромная мама двоих детей. По причине высшего юридическогообразования 7 лет писала статьи на узкопрофессиональные темы. Веду свой блог.Принципиально не рекламирую секс, оружие, наркотики, торговлю людьми и другиепротивозаконные неприятности. Люблю и умею писать хорошие статьи и тексты, за чтохотелось бы получать достойную оплату.