lady_freedom

Образование - высшее экономическое

Сфера интересов и особого энтузиазма - туризм, страноведение, музыка, языки

Знание языков:

- итальянский (intermedio) Курсы итальянского в Москве и во Флоренции

- португальский Курсы португальского в Москве

- польский Школа при Консульстве Польши в Москве

Очень грамотный русский язык, высокая скорость набора текстов.

Опыт работы:

- помощник сценариста программы "Чартова Дюжина" на "Нашем радио" 2002-2005гг.

- работа по расшифровке интервью с аудиозаписей и редактирование текста для книги М.Козырева "Мой рок-н-ролл"

- написание отчетов и рецензий о концертах, музыкальных и кинособытиях

- написание отчетов о путешествиях и поездках по собственному богатому опыту) направление - Европа

Предлагаю:

- переводы (без специализированной терминологии)

- набор и расшифровка текстов с любых носителей, любой тематики и сложности

- ведение и администрирование групп в соц.сетях

Ответственный подход, грамотность и соблюдение сроков гарантирую