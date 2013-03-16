lady_freedom

Образование - высшее экономическое
Сфера интересов и особого энтузиазма - туризм, страноведение, музыка, языки
Знание языков:
- итальянский (intermedio) Курсы итальянского в Москве и во Флоренции
- португальский Курсы португальского в Москве
- польский Школа при Консульстве Польши в Москве
Очень грамотный русский язык, высокая скорость набора текстов.
Опыт работы:
- помощник сценариста программы "Чартова Дюжина" на "Нашем радио" 2002-2005гг.
- работа по расшифровке интервью с аудиозаписей и редактирование текста для книги М.Козырева "Мой рок-н-ролл"
- написание отчетов и рецензий о концертах, музыкальных и кинособытиях
- написание отчетов о путешествиях и поездках по собственному богатому опыту) направление - Европа
Предлагаю:
- переводы (без специализированной терминологии)
- набор и расшифровка текстов с любых носителей, любой тематики и сложности
- ведение и администрирование групп в соц.сетях
Ответственный подход, грамотность и соблюдение сроков гарантирую