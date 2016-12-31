Журналист, филолог

Люблю писать! Делаю это с очень творческим подходом.

Учусь на филологическом факультете, так что грамотность и насыщенность слов в тексте обеспечена.

Очень ответственно подхожу к делу.

Так что пишите, будем сотрудничать.

Рерайтинг, копирайтинг.

Оплата - WebMoney.