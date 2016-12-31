lady_karnaval

Каролина lady_karnaval

 
30 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Журналист, филолог

Люблю писать! Делаю это с очень творческим подходом.

Учусь на филологическом факультете, так что грамотность и насыщенность слов в тексте обеспечена.

Очень ответственно подхожу к делу.

Так что пишите, будем сотрудничать.

Рерайтинг, копирайтинг.

Оплата - WebMoney.

Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $7
от 3 дней
#1771
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $5
от 3 дней
#2230
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#4720
Копирайтинг
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#10214