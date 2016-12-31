Журналист, филолог
Люблю писать! Делаю это с очень творческим подходом.
Учусь на филологическом факультете, так что грамотность и насыщенность слов в тексте обеспечена.
Очень ответственно подхожу к делу.
Так что пишите, будем сотрудничать.
Рерайтинг, копирайтинг.
Оплата - WebMoney.
Действие аккаунта приостановлено!
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Стихи, Песни и Проза
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Редактирование и Корректура
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Копирайтинг
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