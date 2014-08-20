Навыки и умения:
• SEO-копирайтинг и рерайтинг
• Администрирование интернет магазинов на платформах wix.com, tiu.ru (prom.ua, satu.kz), pulscen.ru
• Подбор ключей под страницы сайта
• Составление ТЗ для копирайтеров на биржах контента и seo-оптимизаторов
• Закупка ссылок на Миралинкс
• Seo-оптимизация готовых статей (title, description, h1-h2 и т.д)
• Создание и администрирование сайтов на CMS WordPress, DLE, Joomla, уникализация шаблонов под них.
• Базовые навыки владения графическими редакторами
Опыт работы:
Копирайтер
на бирже статей адвего (с октября 2010 года)
Ссылка на профиль - http://advego.com/profile/earlbodik/
Фрилансер
май 2013 - настоящее время (1 год 2 мес)
ТОО Экспромт-3
Автомобильная промышленность и Автобизнес (Казахская компания по продаже автосервисного оборудования в России и Казахстане. )
Примеры работ:
pw-wiki.ru (мой дизайн и весь контент)
photoshop-plugins.ru (мой дизайн и почти весь контент с 2010 по 2012 года),
launch-tech.ru (мой дизайн и контент),
autel-asia.kz (мой дизайн, мой контент)
есть ещё сайты с частично моим контентом и сайты на которые я добавляла контент заказанный на биржах.
С помощью Миралинкс продвигала 3 сайта от одного заказчика - launch-asia.kz, sillan.kz, sillan-equip.ru. В мои обязанности входило – подбор площадки, составление ТЗ для копирайтера на бирже контента, заказ статьи, доработка и SEO-оптимизация готовой статьи с биржы контента, оформление статьи на Миралинкс под требование площадки-донора и т.д.
Образование:
АРИУ ЗНТУ (Украина, Бердянск)
Год окончания 2010
Менеджер ВЭД, факультет управления, неоконченный бакалавр (4 курса)
Владение языками:
Английский - выше среднего
Украинский - свободно