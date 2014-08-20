SEO-оптимизатор, менеджер интернет проектов, link-менеджер

Навыки и умения:

• SEO-копирайтинг и рерайтинг

• Администрирование интернет магазинов на платформах wix.com, tiu.ru (prom.ua, satu.kz), pulscen.ru

• Подбор ключей под страницы сайта

• Составление ТЗ для копирайтеров на биржах контента и seo-оптимизаторов

• Закупка ссылок на Миралинкс

• Seo-оптимизация готовых статей (title, description, h1-h2 и т.д)

• Создание и администрирование сайтов на CMS WordPress, DLE, Joomla, уникализация шаблонов под них.

• Базовые навыки владения графическими редакторами

Опыт работы:

Копирайтер

на бирже статей адвего (с октября 2010 года)

Ссылка на профиль - http://advego.com/profile/earlbodik/

Фрилансер

май 2013 - настоящее время (1 год 2 мес)

ТОО Экспромт-3

Автомобильная промышленность и Автобизнес (Казахская компания по продаже автосервисного оборудования в России и Казахстане. )

Примеры работ:

pw-wiki.ru (мой дизайн и весь контент)

photoshop-plugins.ru (мой дизайн и почти весь контент с 2010 по 2012 года),

launch-tech.ru (мой дизайн и контент),

autel-asia.kz (мой дизайн, мой контент)

есть ещё сайты с частично моим контентом и сайты на которые я добавляла контент заказанный на биржах.

С помощью Миралинкс продвигала 3 сайта от одного заказчика - launch-asia.kz, sillan.kz, sillan-equip.ru. В мои обязанности входило – подбор площадки, составление ТЗ для копирайтера на бирже контента, заказ статьи, доработка и SEO-оптимизация готовой статьи с биржы контента, оформление статьи на Миралинкс под требование площадки-донора и т.д.

Образование:

АРИУ ЗНТУ (Украина, Бердянск)

Год окончания 2010

Менеджер ВЭД, факультет управления, неоконченный бакалавр (4 курса)

Владение языками:

Английский - выше среднего

Украинский - свободно