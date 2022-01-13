ladybird3003

Асистент блогу

Якщо у Вас багато підписників, Ваш direct переповнений повідомленнями, а під постами гора неопрацьованих коментарів - Вам до

мене! Опрацюю повідомлення в direct, проведу роботу з коментарями, з

Ваших фото зроблю стильні обкладинки для постів та сторіс. З радістю допоможу Вам навести лад та підтримувати його у Вашому insta-блозі.

Если у Вас много подписчиков, Ваш direct переполнен сообщениями, а под

постами уйма комментариев - Вам ко мне 珞. Обработаю сообщения в direct,

проведу работу с комментариями, из Ваших фото сделаю обложки для

постов, stories.

С радостью помогу Вам навести порядок и поддерживать его дальше в Вашем insta-блоге 🥳