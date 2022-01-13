ladybird3003

Асистент блогу
Якщо у Вас багато підписників, Ваш direct переповнений повідомленнями, а під постами гора неопрацьованих коментарів - Вам до
мене! Опрацюю повідомлення в direct, проведу роботу з коментарями, з
Ваших фото зроблю стильні обкладинки для постів та сторіс. З радістю допоможу Вам навести лад та підтримувати його у Вашому insta-блозі.
Если у Вас много подписчиков, Ваш direct переполнен сообщениями, а под
постами уйма комментариев - Вам ко мне 珞. Обработаю сообщения в direct,
проведу работу с комментариями, из Ваших фото сделаю обложки для
постов, stories.
С радостью помогу Вам навести порядок и поддерживать его дальше в Вашем insta-блоге 🥳