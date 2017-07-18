ladytwinty

Диана Грицай ladytwinty

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Или не берись, или доводи до конца. Мои принципы работы.
  • Уверенные знания HTML5, CSS3 (в частности, FlexBox)
  • Bootstrap 3 (обычно использую только сетку, но с другими возможностями также знакома)
  • Photoshop (нарезка макета, редактирование изображений)
  • Привязка готовых jQuery-плагинов
  • Практическое применение препроцессора SASS (только с ним теперь работаю)
  • Посадка макета на CMS WordPress
  • Использование сборщика проектов Gulp (отлично оптимизирует страницу)
  • Верстка кроссбраузерно, адаптивно, семантично
https://github.com/ladytwinty