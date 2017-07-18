ladytwinty

Или не берись, или доводи до конца. Мои принципы работы.
- Уверенные знания HTML5, CSS3 (в частности, FlexBox)
- Bootstrap 3 (обычно использую только сетку, но с другими возможностями также знакома)
- Photoshop (нарезка макета, редактирование изображений)
- Привязка готовых jQuery-плагинов
- Практическое применение препроцессора SASS (только с ним теперь работаю)
- Посадка макета на CMS WordPress
- Использование сборщика проектов Gulp (отлично оптимизирует страницу)
- Верстка кроссбраузерно, адаптивно, семантично