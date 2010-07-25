Переводчик, корректор, английский язык, creative writing, редактор
Профессиональные навыки:
владение английским языком - высокий уровень
владение немецким языком - средний уровень
грамотный русский
редактура, корректирование
creative writing
Образование:
ТГПИ, факультет иностранных языков
Опыт: 5 лет переводческой работы, 3 года - перевод технических текстов
Тематики текстов для перевода и редактирования:
Авиация
Гуманитарные науки
Частная переписка
Деловая переписка
Юриспруденция
Экономика, финансы
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