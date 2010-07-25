ladyxenax

Светлана ladyxenax

 
42 годаРоссия/Таганрог
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Переводчик, корректор, английский язык, creative writing, редактор

Профессиональные навыки:

владение английским языком - высокий уровень

владение немецким языком - средний уровень

грамотный русский

редактура, корректирование

creative writing

Образование:

ТГПИ, факультет иностранных языков

Опыт: 5 лет переводческой работы, 3 года - перевод технических текстов

Тематики текстов для перевода и редактирования:

Авиация

Гуманитарные науки

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Юриспруденция

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