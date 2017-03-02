Переводчик итальянского языка (ит.-рус, рус.-ит.). Тематика текстов - культура, мода, бизнес. Assidua e responsabile.

Переводчик итальянского языка. Учусь в Кубанском государственном университете на четвертом курсе, направление "Зарубежное регионоведение", профиль "Западноевропейские исследования" (Италия). В 2016 году прошла практику в качестве переводчика рекламно-ознакомительных материалов. Образец находится в моем портфолио.

Согласно учебной программе прошла курс делового итальянского языка.

Трижды участвовала в научной конференции КУБГУ "Italia ieri, oggi, domani" (Италия вчера, сегодня, завтра) с выступлениями на итальянском языке.

Имею опыт общения с итальянцами.

Имею навыки работы в Microsoft Word.

Аккуратная, ответственная.