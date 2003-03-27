Создание сайтов "под ключ" (дизайн, покупка и подключение домена, SEO оптимизация)
Меня зовут Сергей, более 3-х лет я занимаюсь созданием сайтов для разных целей (сайты-визитки, небольшие интернет магазины, личные блоги и т.д.). Я, благодаря своему опыту, делаю сайты привлекательными, лёгкими, привлекательными для посетителей. Свою работу делаю быстро и в пределах установленных сроков.
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Портфолио
- Сайт аудиторской фирмы26 просмотров
- Сайт для адвоката34 просмотра
- Сайт кабинета аллерголога27 просмотров