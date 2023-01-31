журналист, редактор, автор, копирайтер, рерайтер
Январь 2012 - по настоящее время (1 год 1 месяц)
Маэстро-ньюз - новостной портал.
автор - написание статей туристического, политического, социального характера по юго-восточной Азии.
Ноябрь 2011 — по настоящее время (1 год 4 месяца)
Дипстарт — Образовательные учреждения
автор - написание и редактирование текстов на заказ.
Ноябрь 2009 — Август 2010 (10 месяцев)
Арбитражный суд МО (Москва) — Юриспруденция
помощник юриста
Август 2004 — Август 2010 (6 лет 1 месяц)
РОО «Центр общественной информации» (Москва) — Общественная деятельность/партии/благотворительность
редактор
должность - редактор, менеджер проектов.
грамотность, пунктуальность, быстрота обучаемости, качественное выполнение проектов.
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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