журналист, редактор, автор, копирайтер, рерайтер

Январь 2012 - по настоящее время (1 год 1 месяц)

Маэстро-ньюз - новостной портал.

автор - написание статей туристического, политического, социального характера по юго-восточной Азии.

Ноябрь 2011 — по настоящее время (1 год 4 месяца)

Дипстарт — Образовательные учреждения

автор - написание и редактирование текстов на заказ.

Ноябрь 2009 — Август 2010 (10 месяцев)

Арбитражный суд МО (Москва) — Юриспруденция

помощник юриста

Август 2004 — Август 2010 (6 лет 1 месяц)

РОО «Центр общественной информации» (Москва) — Общественная деятельность/партии/благотворительность

редактор

должность - редактор, менеджер проектов.

грамотность, пунктуальность, быстрота обучаемости, качественное выполнение проектов.