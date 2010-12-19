lagovsky

Евгения lagovsky

 
53 годаУкраина/Керчь
13 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Программист по образованию. Любые работы с текстом.

С удовольствием пишу на технические темы. Много статей сделано на автомобильные тематики, есть опыт ведения новостной ленты на автомобильном сайте, туристическом, игровом, Seo-новости.

Недавно выложила в сеть собственный сайт http://www.seolag.com. Работа над ним продолжается. Готовлю еще два.

Основная деятельность:

Написание уникальных статей (в том числе и seo) – 4$ за 1000 символов

Рерайт – 2$ за 1000 символов.

Ведение новостной ленты – 2$ за одну новость.

Контент-менеджмент, описание товаров в интернет-магазинах

Темы – любые, кроме юридических и медицинских

Оплата: WebMoney, на карту Приватбанка, MoneyBookers

Отзывы заказчиков
Aleanza
Андрей 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 часов назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Рерайт статей про 1с, 1с бухгалтерия
Замечательный рерайтер. Статьи качественные и толковые.
Общается без давления, стабильно оплачивает. Это самое главное. Так держать, Андрррррей!
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
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