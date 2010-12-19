Программист по образованию. Любые работы с текстом.
С удовольствием пишу на технические темы. Много статей сделано на автомобильные тематики, есть опыт ведения новостной ленты на автомобильном сайте, туристическом, игровом, Seo-новости.
Недавно выложила в сеть собственный сайт http://www.seolag.com. Работа над ним продолжается. Готовлю еще два.
Основная деятельность:
Написание уникальных статей (в том числе и seo) – 4$ за 1000 символов
Рерайт – 2$ за 1000 символов.
Ведение новостной ленты – 2$ за одну новость.
Контент-менеджмент, описание товаров в интернет-магазинах
Темы – любые, кроме юридических и медицинских
Оплата: WebMoney, на карту Приватбанка, MoneyBookers
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
13 лет назад
Замечательный рерайтер. Статьи качественные и толковые.
Ответный отзыв
Общается без давления, стабильно оплачивает. Это самое главное. Так держать, Андрррррей!
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#888