Программист по образованию. Любые работы с текстом.

С удовольствием пишу на технические темы. Много статей сделано на автомобильные тематики, есть опыт ведения новостной ленты на автомобильном сайте, туристическом, игровом, Seo-новости.

Недавно выложила в сеть собственный сайт http://www.seolag.com. Работа над ним продолжается. Готовлю еще два.

Основная деятельность:

Написание уникальных статей (в том числе и seo) – 4$ за 1000 символов

Рерайт – 2$ за 1000 символов.

Ведение новостной ленты – 2$ за одну новость.

Контент-менеджмент, описание товаров в интернет-магазинах

Темы – любые, кроме юридических и медицинских

Оплата: WebMoney, на карту Приватбанка, MoneyBookers