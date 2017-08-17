Редирект + закрытие дублей в Joomla Необходимо настроить правильный редирект в интернет магазине https://mebel-sky.by/katalog/obedennye.html открывается также по адресам: https://mebel-sky.by/katalog/obedennye и https://mebel-sky.by/katalog/obedennye/ Нужно чтобы срабатывал редирект на https://mebel-sky.by/katalog/obedennye.html (все категории) Привести в порядок товарные позиции и категории, которые открываются по джумловским ...