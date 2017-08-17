laikovski

Евгений Лайковский laikovski

 
38 летБеларусь/Минск
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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$30
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  • Command line utility (Python + Centos8)

    Необходимо написать утилиту для подключения к удаленному серверу  и некоторым функционалом (практическое задание для студента) тз в файле. на выбор первое или второе задание

    PythonCentOS
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Редирект + закрытие дублей в Joomla

    Редирект + закрытие дублей в Joomla Необходимо настроить правильный редирект в интернет магазине  https://mebel-sky.by/katalog/obedennye.html открывается также по адресам:  https://mebel-sky.by/katalog/obedennye и https://mebel-sky.by/katalog/obedennye/ Нужно чтобы срабатывал редирект на https://mebel-sky.by/katalog/obedennye.html (все категории) Привести в порядок товарные позиции и категории, которые открываются по джумловским ...

    HTMLJoomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
yakyn
40 летИспания
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Редирект + закрытие дублей в Joomla
Отличный заказчик.
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