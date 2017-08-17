Необходимо написать утилиту для подключения к удаленному серверу и некоторым функционалом (практическое задание для студента) тз в файле. на выбор первое или второе задание
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Прикладное ПОнет заявокЗакрыт2 года назад
Разобраться и установить причины низких позиций в Яндекс выдаче, с последующей работой по их повышению Мебельный интернет магазин. Регион: Беларусь https://mebel-sky.byКонтекстная реклама22 заявкиЗакрыт6 лет назад
Редирект + закрытие дублей в Joomla Необходимо настроить правильный редирект в интернет магазине https://mebel-sky.by/katalog/obedennye.html открывается также по адресам: https://mebel-sky.by/katalog/obedennye и https://mebel-sky.by/katalog/obedennye/ Нужно чтобы срабатывал редирект на https://mebel-sky.by/katalog/obedennye.html (все категории) Привести в порядок товарные позиции и категории, которые открываются по джумловским ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$30
10 баллов
6 лет назад
Отличный заказчик.
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