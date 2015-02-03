Бухгалтерское сопровождение, составление отчетности
Услуги бухгалтера для ООО и ИП (удаленно или с периодическими приездами в офис) Москва и ближайшее Подмосковье
Бухгалтерское и налоговое сопровождение (УСН 6 и 15%, ОСНО), ведение кадрового учета, подготовка отчетности (в том числе нулевая и разовая по данным фирмы).
Постановка учета в организации, восстановление учета
Внесение в реестр малых предприятий и прочие услуги для организаций.
Опыт работы бухгалтером более 8 лет.
Оплата по договоренности в зависимости от объема работы.
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Бухгалтерские услуги
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$10/час
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Финансовые услуги
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$75/час
от $75от 5 дней
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Юридические услуги
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$50/час
от $50от 1 дня
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