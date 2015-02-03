Бухгалтерское сопровождение, составление отчетности

Услуги бухгалтера для ООО и ИП (удаленно или с периодическими приездами в офис) Москва и ближайшее Подмосковье

Бухгалтерское и налоговое сопровождение (УСН 6 и 15%, ОСНО), ведение кадрового учета, подготовка отчетности (в том числе нулевая и разовая по данным фирмы).

Постановка учета в организации, восстановление учета

Внесение в реестр малых предприятий и прочие услуги для организаций.

Опыт работы бухгалтером более 8 лет.

Оплата по договоренности в зависимости от объема работы.