lainara

Светлана lainara

 
40 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Бухгалтерское сопровождение, составление отчетности

Услуги бухгалтера для ООО и ИП (удаленно или с периодическими приездами в офис) Москва и ближайшее Подмосковье

Бухгалтерское и налоговое сопровождение (УСН 6 и 15%, ОСНО), ведение кадрового учета, подготовка отчетности (в том числе нулевая и разовая по данным фирмы).

Постановка учета в организации, восстановление учета

Внесение в реестр малых предприятий и прочие услуги для организаций.

Опыт работы бухгалтером более 8 лет.

Оплата по договоренности в зависимости от объема работы.

Бухгалтерские услуги
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Финансовые услуги
нет отзывов
$75/час
от $75от 5 дней
нет рейтинга
Юридические услуги
нет отзывов
$50/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга