Дизайнер-верстальщик
Опыт работы более 11 лет.
Сделаю не только красиво, но и чтобы получилось удобно, стильно и хорошо.
Разбираюсь во всех тонкостях печати (красочности, пантонах, лаках и пр.).
Профессиональные навыки:
- Знаю приемы работы с композицией, цветом и шрифтами.
- Знакома с психологией восприятия информации, и, соответственно,ее преподнесением.
- Умею пользоваться брифом и задавать нужные вопросы.
- Могу изобразить идею на бумаге в виде скетча.
- Владею способностью к систематизации материала.
- Умею работать с бренд-буком и фирменным стилем.
- Знаю технологий печати и допечатной подготовки.
- Способна обращаться с фотоаппаратом и обрабатывать фотографии.
- Дизайн и верстка полиграфической продукции, в том числе многостраничных каталогов, упаковки.
- Оформление витрин и выставочных стендов, POS-материалов, сувенирной продукции, брендирование автомобилей.
- Подготовкой макетов к отправке на производство. Помощь в доработке готовых макетов.
- Разработка дизайна фирменных персонажей.
- Оформление пабликов ВКонтакте.
- Изготовление фотопривязкок.
Оборудование:
- Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat, MS Office, Abbyy FineReader.
- Графический планшет Wacom.
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