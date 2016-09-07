Дизайнер-верстальщик

Опыт работы более 11 лет.

Сделаю не только красиво, но и чтобы получилось удобно, стильно и хорошо.

Разбираюсь во всех тонкостях печати (красочности, пантонах, лаках и пр.).

Профессиональные навыки:

Знаю приемы работы с композицией, цветом и шрифтами.

Знакома с психологией восприятия информации, и, соответственно,ее преподнесением.

Умею пользоваться брифом и задавать нужные вопросы.

Могу изобразить идею на бумаге в виде скетча.

Владею способностью к систематизации материала.

Умею работать с бренд-буком и фирменным стилем.

Знаю технологий печати и допечатной подготовки.

Способна обращаться с фотоаппаратом и обрабатывать фотографии.

Дизайн и верстка полиграфической продукции, в том числе многостраничных каталогов, упаковки.

Оформление витрин и выставочных стендов, POS-материалов, сувенирной продукции, брендирование автомобилей.

Подготовкой макетов к отправке на производство. Помощь в доработке готовых макетов.

Разработка дизайна фирменных персонажей.

Оформление пабликов ВКонтакте.

Изготовление фотопривязкок.

Оборудование: