lajolla

Светлана lajolla

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Дизайнер-верстальщик

Опыт работы более 11 лет.

Сделаю не только красиво, но и чтобы получилось удобно, стильно и хорошо.

Разбираюсь во всех тонкостях печати (красочности, пантонах, лаках и пр.). 

Профессиональные навыки: 

  • Знаю приемы работы с композицией, цветом и шрифтами.
  • Знакома с психологией восприятия информации, и, соответственно,ее преподнесением.
  • Умею пользоваться брифом и задавать нужные вопросы.
  • Могу изобразить идею на бумаге в виде скетча.
  • Владею способностью к систематизации материала.
  • Умею работать с бренд-буком и фирменным стилем.
  • Знаю технологий печати и допечатной подготовки.
  • Способна обращаться с фотоаппаратом и обрабатывать фотографии.
Сферы деятельности:

  • Дизайн и верстка полиграфической продукции, в том числе многостраничных каталогов, упаковки.
  • Оформление витрин и выставочных стендов, POS-материалов, сувенирной продукции, брендирование автомобилей.
  • Подготовкой макетов к отправке на производство. Помощь в доработке готовых макетов.
  • Разработка дизайна фирменных персонажей.
  • Оформление пабликов ВКонтакте.
  • Изготовление фотопривязкок.

Оборудование:

  • Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat, MS Office, Abbyy FineReader.
  • Графический планшет Wacom.